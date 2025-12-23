Valentino Rossi, l’ultimo sgarbo a Marquez: “Non voglio essere bugiardo”

Valentino Rossi e Marc Marquez sono stati grandi rivali nel corso della loro lunga carriera, e presto potrebbero affrontarsi ancora.

Valentino Rossi e Marc Marquez sono stati certamente grandissimi rivali nel corso della loro carriera. Dal momento in cui si sono incontrati in poi, non si sono mai lasciati andare dal punto di vista sportivo, fino al culmine della loro rivalità, avvenuto a Sepang nel 2015.

Dopo quel momento, sia per loro due che per la MotoGP le cose non sono più state come prima, questo è certo quanto praticamente impossibile da non ammettere. In ogni caso, sono passati veramente tanti anni – oltre dieci – da quell’evento che ha mosso così tanto appassioanti e addetti ai lavori, e a quanto sembra c’è ancora la possibilità di vedere il Dottore e l’attuale campione del mondo in carica uno contro l’altro.

Certo, non in pista, visto che lo storico numero 46 non corre più dal 2021, ma la sfida a distanza evidentemente può ancora proseguire ad altissimo livello.

Valentino Rossi e Marc Marquez ancora uno contro l’altro: l’ultima grande sfida

Valentino Rossi e Marc Marquez potrebbero sfidarsi ancora attraverso le gesta in pista e le prestazioni sportive di Pedro Acosta. All’interno della famiglia Ducati ci sono moltissime squadre che stimano il pilota spagnolo della KTM, e in particolar modo c’è il team VR46. In particolare Valentino Rossi, che fin dal debutto in Moto3 del due volte campione del mondo ha avuto un debole per lui. In vista del 2027, sarebbe più che contento di affidargli una Ducati che porta i colori che un tempo caratterizzavano le motociclette guidate proprio dal Dottore.

Uccio Salucci, direttore di VR46, ha detto chiramente poco tempo fa che “faremo tutto il possibile per ingaggiarlo”. Acosta è stato anche invitato alla 100 Chilometri dei Campioni, gara al ranch di Valentino Rossi a Tavullia. Pablo Nieto, ai microfoni di Crash.net, ha inoltre aggiunto: “Quale squadra non lo vorrebbe? Certo che vorremmo Pedro Acosta, se dicessi di no mentirei. E non voglio essere un bugiardo“. Il team manager della scuderia di Valentino Rossi e figlio della leggenda del motomondiale non ha particolari dubbi a riguardo; qualora si presentasse concretamente la possibilità di ingaggiare Pedro Acosta, in VR46 lo farebbero volentieri.

Per quanto dipenda sicuramente da molti fattori che meritano die ssere considerati a dir poco. A partire dalla disponibilità dello stesso Acosta per arrivare alle imposizioni della KTM. Per quanto, sicuramente, Rossi e colleghi vedano in Acosta l’uomo giusto per contrastare il dominatore del mondiale 2025, ovvero Marc Marquez.