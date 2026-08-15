Milan-Manchester United oggi in amichevole: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultimo test precampionato per i rossoneri prima dell’inizio della Serie A. A Breslavia, in Polonia, la squadra di Amorim affronta il Manchester United alle 16.45.

Ultima amichevole prima dell’inizio della Serie A per il Milan. Oggi, sabato 15 agosto, i rossoneri affrontano il Manchester United a Breslavia, in Polonia, in un test che servirà a verificare la condizione della squadra a pochi giorni dall’avvio della stagione ufficiale.

Il Milan arriva all’appuntamento dopo un precampionato caratterizzato da risultati alterni: sconfitta per 3-0 contro il Chelsea e pareggi contro Inter e Celtic. Per Ruben Amorim la sfida contro la sua ex squadra rappresenta un altro banco di prova nella ricerca dei giusti automatismi.

Milan-Manchester United, orario dell’amichevole

La partita tra Milan e Manchester United si giocherà oggi a Breslavia, in Polonia, con calcio d’inizio fissato alle 16.45.

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Le probabili formazioni

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Gabbia, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Modric, Ricci, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao; Ramos. All. Amorim.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw; Tielemans, Santos; Amad, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo. All. Carrick.

Milan-Manchester United, dove vederla in tv

L’amichevole tra Milan e Manchester United sarà trasmessa in diretta sia su DAZN sia sui canali di Sky Sport.