World Cup 2026 di pallanuoto femminile, il Setterosa verso Sydney: convocate e programma

Le azzurre di Maurizio Mirarchi hanno iniziato la preparazione al Centro Federale di Val San Paolo. Dal 5 luglio trasferimento a Ostia, poi la Super Final in Australia con il quarto contro le padrone di casa.

Il Setterosa ha iniziato il percorso di avvicinamento alla Super Final della World Cup 2026 di pallanuoto femminile, in programma a Sydney, in Australia.

La Nazionale italiana guidata dal commissario tecnico Maurizio Mirarchi è al lavoro al Centro Federale di Val San Paolo, dove resterà fino a sabato 4 luglio. Da domenica 5 luglio, poi, il gruppo si trasferirà a Ostia per la seconda fase della preparazione.

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Setterosa, preparazione tra Val San Paolo e Ostia

La prima parte del raduno servirà allo staff tecnico per iniziare il lavoro atletico e tattico in vista dell’appuntamento internazionale di luglio. Il passaggio a Ostia rappresenterà poi una fase decisiva per completare il gruppo e affinare i meccanismi di squadra.

Proprio a Ostia si uniranno alle compagne anche le atlete di SIS Roma e L’Ekipe Orizzonte, impegnate sabato 4 luglio nella sfida decisiva per l’assegnazione dello Scudetto.

Le azzurre lavoreranno insieme fino a sabato 11 luglio. Successivamente il gruppo verrà ridotto in modo progressivo, fino alla definizione della rosa che partirà per l’Australia.

World Cup 2026, Italia-Australia nei quarti

Nella Super Final di Sydney, il Setterosa esordirà nei quarti di finale contro le padrone di casa dell’Australia.

La partita è in programma mercoledì 22 luglio alle ore 12:15 italiane. In caso di vittoria, le azzurre accederanno alle semifinali, previste per venerdì 24 luglio. Le finali si disputeranno invece domenica 26 luglio.

Le convocate dell’Italia

Roberta Bianconi – Fiamme Oro / Rapallo Pallanuoto

Sofia Giustini – Rapallo Pallanuoto

Benedetta Cabona – Rapallo Pallanuoto

Bianca Maria Rosta – Rapallo Pallanuoto

Lara Bianco – Rapallo Pallanuoto

Gaia Acerbotti – S.S. Lazio Nuoto

Agnese Cocchiere – SIS Roma

Olimpia Sesena – SIS Roma

Chiara Ranalli – SIS Roma

Lavinia Papi – SIS Roma

Sara Cordovani – Club Natació Terrassa

Ana Beatriz Mantellato Dias – L’Ekipe Orizzonte

Dafne Bettini – L’Ekipe Orizzonte

Giuseppina Aurora Condorelli – L’Ekipe Orizzonte

Gaia Gagliardi – L’Ekipe Orizzonte

Chiara Tabani – L’Ekipe Orizzonte

Carlotta Meggiato – L’Ekipe Orizzonte

Beatrice Cassara – L’Ekipe Orizzonte

Morena Leone – L’Ekipe Orizzonte

Lucrezia Lys Cergol – Pallanuoto Trieste

Emma De March – Pallanuoto Trieste

Veronica Gant – Pallanuoto Trieste

Giorgia Klatowski – Pallanuoto Trieste

Divina Lucia Nigro – Cosenza Pallanuoto

Cristina Malluzzo – Cosenza Pallanuoto

Malika Gaia Bovo – Plebiscito Padova

Lo staff del Setterosa

Lo staff azzurro sarà guidato dal commissario tecnico Maurizio Mirarchi. Con lui l’assistente tecnico Marco Manzetti, la team manager Elena Gigli, il preparatore atletico Massimiliano Fabrucci, il fisioterapista Giorgio Peresempio, i medici Virginia Desiderio e Pietro Jansiti, la dottoressa Beatrice Berti e il nutrizionista Giovanni De Francesco.

Il programma del Setterosa verso Sydney

Fino a sabato 4 luglio

Raduno al Centro Federale di Val San Paolo

Da domenica 5 a sabato 11 luglio

Collegiale a Ostia

Mercoledì 22 luglio

Quarti di finale World Cup: Italia-Australia, ore 12:15 italiane

Venerdì 24 luglio

Semifinali

Domenica 26 luglio

Finali