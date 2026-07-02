World Cup 2026 di pallanuoto femminile, il Setterosa verso Sydney: convocate e programma

Le azzurre di Maurizio Mirarchi hanno iniziato la preparazione al Centro Federale di Val San Paolo. Dal 5 luglio trasferimento a Ostia, poi la Super Final in Australia con il quarto contro le padrone di casa.
Il Setterosa ha iniziato il percorso di avvicinamento alla Super Final della World Cup 2026 di pallanuoto femminile, in programma a Sydney, in Australia.
La Nazionale italiana guidata dal commissario tecnico Maurizio Mirarchi è al lavoro al Centro Federale di Val San Paolo, dove resterà fino a sabato 4 luglio. Da domenica 5 luglio, poi, il gruppo si trasferirà a Ostia per la seconda fase della preparazione.
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Setterosa, preparazione tra Val San Paolo e Ostia
La prima parte del raduno servirà allo staff tecnico per iniziare il lavoro atletico e tattico in vista dell’appuntamento internazionale di luglio. Il passaggio a Ostia rappresenterà poi una fase decisiva per completare il gruppo e affinare i meccanismi di squadra.
Proprio a Ostia si uniranno alle compagne anche le atlete di SIS Roma e L’Ekipe Orizzonte, impegnate sabato 4 luglio nella sfida decisiva per l’assegnazione dello Scudetto.
Le azzurre lavoreranno insieme fino a sabato 11 luglio. Successivamente il gruppo verrà ridotto in modo progressivo, fino alla definizione della rosa che partirà per l’Australia.
World Cup 2026, Italia-Australia nei quarti
Nella Super Final di Sydney, il Setterosa esordirà nei quarti di finale contro le padrone di casa dell’Australia.
La partita è in programma mercoledì 22 luglio alle ore 12:15 italiane. In caso di vittoria, le azzurre accederanno alle semifinali, previste per venerdì 24 luglio. Le finali si disputeranno invece domenica 26 luglio.
Le convocate dell’Italia
Roberta Bianconi – Fiamme Oro / Rapallo Pallanuoto
Sofia Giustini – Rapallo Pallanuoto
Benedetta Cabona – Rapallo Pallanuoto
Bianca Maria Rosta – Rapallo Pallanuoto
Lara Bianco – Rapallo Pallanuoto
Gaia Acerbotti – S.S. Lazio Nuoto
Agnese Cocchiere – SIS Roma
Olimpia Sesena – SIS Roma
Chiara Ranalli – SIS Roma
Lavinia Papi – SIS Roma
Sara Cordovani – Club Natació Terrassa
Ana Beatriz Mantellato Dias – L’Ekipe Orizzonte
Dafne Bettini – L’Ekipe Orizzonte
Giuseppina Aurora Condorelli – L’Ekipe Orizzonte
Gaia Gagliardi – L’Ekipe Orizzonte
Chiara Tabani – L’Ekipe Orizzonte
Carlotta Meggiato – L’Ekipe Orizzonte
Beatrice Cassara – L’Ekipe Orizzonte
Morena Leone – L’Ekipe Orizzonte
Lucrezia Lys Cergol – Pallanuoto Trieste
Emma De March – Pallanuoto Trieste
Veronica Gant – Pallanuoto Trieste
Giorgia Klatowski – Pallanuoto Trieste
Divina Lucia Nigro – Cosenza Pallanuoto
Cristina Malluzzo – Cosenza Pallanuoto
Malika Gaia Bovo – Plebiscito Padova
Lo staff del Setterosa
Lo staff azzurro sarà guidato dal commissario tecnico Maurizio Mirarchi. Con lui l’assistente tecnico Marco Manzetti, la team manager Elena Gigli, il preparatore atletico Massimiliano Fabrucci, il fisioterapista Giorgio Peresempio, i medici Virginia Desiderio e Pietro Jansiti, la dottoressa Beatrice Berti e il nutrizionista Giovanni De Francesco.
Il programma del Setterosa verso Sydney
Fino a sabato 4 luglio
Raduno al Centro Federale di Val San Paolo
Da domenica 5 a sabato 11 luglio
Collegiale a Ostia
Mercoledì 22 luglio
Quarti di finale World Cup: Italia-Australia, ore 12:15 italiane
Venerdì 24 luglio
Semifinali
Domenica 26 luglio
Finali