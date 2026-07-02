World Cup 2026 di pallanuoto, il Settebello prepara le finali di Sydney: programma e convocati

La fase conclusiva della World Cup si giocherà in Australia dal 23 al 26 luglio. L’Italia di Alessandro Campagna lavora tra Ostia e San Francisco prima dell’esordio nei quarti contro la Georgia.
Il Settebello ha iniziato il percorso di avvicinamento alla fase finale della World Cup 2026 di pallanuoto, in programma a Sydney, in Australia, dal 23 al 26 luglio.
La Nazionale italiana maschile, guidata dal commissario tecnico Alessandro Campagna, è al lavoro a Ostia per il primo blocco di preparazione, in collegiale con la Georgia. Gli atleti di Pro Recco e Brescia si aggregheranno al gruppo domani, venerdì 3 luglio.
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World Cup 2026, il percorso del Settebello verso Sydney
Gli azzurri resteranno a Ostia fino al 4 luglio, poi partiranno per San Francisco, dove svolgeranno un nuovo collegiale con gli Stati Uniti fino al 16 luglio.
Durante la tappa americana il gruppo sarà ridotto a 17 giocatori. Successivamente, in vista della partenza definitiva per l’Australia, la lista verrà ulteriormente ristretta a 15 atleti, quelli che prenderanno parte alla fase finale della competizione.
Italia-Georgia nei quarti di finale
Sarà proprio la Georgia la prima avversaria dell’Italia nella Final della World Cup 2026. Il match dei quarti di finale è in programma giovedì 23 luglio alle ore 8:45 italiane.
In caso di vittoria, il Settebello accederà alle semifinali, previste per sabato 25 luglio. La finale si disputerà invece domenica 26 luglio.
I convocati dell’Italia per il primo collegiale
Per questa prima fase di lavoro a Ostia, al netto degli atleti di Pro Recco e Brescia attesi domani, il commissario tecnico Campagna ha convocato un gruppo composto da giocatori provenienti da Posillipo, De Akker, Olympic Roma, Ortigia, Rari Nantes Salerno, Rari Nantes Savona, Roma Vis Nova e Telimar Palermo.
I convocati:
Mattia Rocchino e Giobatta Valle – CN Posillipo
Eduardo Campopiano – De Akker
Francesco De Michelis – Olympic Roma
Alessandro Carnesecchi – Ortigia 1928
Antonio De Simone – R.N. Nuoto Salerno
Andrea Condemi, Marco Del Lungo, Mario Guidi, Alessandro Gullotta e Davide Occhione – R.N. Savona
Mattia Giorgio Di Corato e Maurizio Maffei – Roma Vis Nova Pallanuoto
Tomas Alfonso Pozo – Telimar Palermo
Lo staff del Settebello
Lo staff azzurro è guidato dal commissario tecnico Alessandro Campagna. Con lui il direttore sportivo Stefano Tempesti, il team manager Daniele Bianchi, il preparatore atletico Alessandro Amato, il preparatore dei portieri Goran Volarevic, il medico Luca Damato, il fisioterapista Michele Mannarini e il video-analista Paolo Baiardini.
Il programma della Final World Cup 2026
Fino al 4 luglio
Collegiale a Ostia con la Georgia
Dal 4 al 16 luglio
Collegiale a San Francisco con gli Stati Uniti
Giovedì 23 luglio
Quarti di finale: Italia-Georgia, ore 8:45 italiane
Sabato 25 luglio
Semifinali
Domenica 26 luglio
Finale