World Cup 2026 di pallanuoto, il Settebello prepara le finali di Sydney: programma e convocati

La fase conclusiva della World Cup si giocherà in Australia dal 23 al 26 luglio. L’Italia di Alessandro Campagna lavora tra Ostia e San Francisco prima dell’esordio nei quarti contro la Georgia.

Il Settebello ha iniziato il percorso di avvicinamento alla fase finale della World Cup 2026 di pallanuoto, in programma a Sydney, in Australia, dal 23 al 26 luglio.

La Nazionale italiana maschile, guidata dal commissario tecnico Alessandro Campagna, è al lavoro a Ostia per il primo blocco di preparazione, in collegiale con la Georgia. Gli atleti di Pro Recco e Brescia si aggregheranno al gruppo domani, venerdì 3 luglio.

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World Cup 2026, il percorso del Settebello verso Sydney

Gli azzurri resteranno a Ostia fino al 4 luglio, poi partiranno per San Francisco, dove svolgeranno un nuovo collegiale con gli Stati Uniti fino al 16 luglio.

Durante la tappa americana il gruppo sarà ridotto a 17 giocatori. Successivamente, in vista della partenza definitiva per l’Australia, la lista verrà ulteriormente ristretta a 15 atleti, quelli che prenderanno parte alla fase finale della competizione.

Italia-Georgia nei quarti di finale

Sarà proprio la Georgia la prima avversaria dell’Italia nella Final della World Cup 2026. Il match dei quarti di finale è in programma giovedì 23 luglio alle ore 8:45 italiane.

In caso di vittoria, il Settebello accederà alle semifinali, previste per sabato 25 luglio. La finale si disputerà invece domenica 26 luglio.

I convocati dell’Italia per il primo collegiale

Per questa prima fase di lavoro a Ostia, al netto degli atleti di Pro Recco e Brescia attesi domani, il commissario tecnico Campagna ha convocato un gruppo composto da giocatori provenienti da Posillipo, De Akker, Olympic Roma, Ortigia, Rari Nantes Salerno, Rari Nantes Savona, Roma Vis Nova e Telimar Palermo.

I convocati:

Mattia Rocchino e Giobatta Valle – CN Posillipo

Eduardo Campopiano – De Akker

Francesco De Michelis – Olympic Roma

Alessandro Carnesecchi – Ortigia 1928

Antonio De Simone – R.N. Nuoto Salerno

Andrea Condemi, Marco Del Lungo, Mario Guidi, Alessandro Gullotta e Davide Occhione – R.N. Savona

Mattia Giorgio Di Corato e Maurizio Maffei – Roma Vis Nova Pallanuoto

Tomas Alfonso Pozo – Telimar Palermo

Lo staff del Settebello

Lo staff azzurro è guidato dal commissario tecnico Alessandro Campagna. Con lui il direttore sportivo Stefano Tempesti, il team manager Daniele Bianchi, il preparatore atletico Alessandro Amato, il preparatore dei portieri Goran Volarevic, il medico Luca Damato, il fisioterapista Michele Mannarini e il video-analista Paolo Baiardini.

Il programma della Final World Cup 2026

Fino al 4 luglio

Collegiale a Ostia con la Georgia

Dal 4 al 16 luglio

Collegiale a San Francisco con gli Stati Uniti

Giovedì 23 luglio

Quarti di finale: Italia-Georgia, ore 8:45 italiane

Sabato 25 luglio

Semifinali

Domenica 26 luglio

Finale