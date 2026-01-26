Setterosa travolgente all’esordio: Croazia battuta 24-12 agli Europei di Funchal Cinque gol di Cocchiere e superiorità numerica letale: l’Italia parte forte, martedì la sfida alla Serbia Buona la prima per il Setterosa, che apre nel migliore dei modi il proprio cammino agli Europei di pallanuoto femminile di Funchal superando nettamente la Croazia per 24-12 all’Olympic Complex. La Nazionale guidata dal ct Carlo Silipo controlla il match fin dalle prime battute, mostrando solidità, ritmo e grande efficacia in superiorità numerica. Cinque reti per Agnese Cocchiere, poker per Chiara Ranalli, triple per Papi, Bettini e Bianconi: un successo corale che certifica la buona condizione delle azzurre, inserite nel girone C. Nella Croazia spiccano i quattro gol della ventenne Iva Rozic, in forza alla Smile Cosenza Pallanuoto. Avvio contratto, poi l’allungo azzurro L’Italia parte con qualche esitazione iniziale, subendo il primo gol in controfuga di Rozic, ma la reazione è immediata. Cocchiere pareggia dal centro, poi si procura il rigore trasformato da Ranalli. Dopo il momentaneo 2-2 croato, il Setterosa piazza un primo break importante con Bianconi, Ranalli e Papi, chiudendo il primo parziale avanti 7-4. Nel secondo tempo l’Italia prende definitivamente il controllo della partita: Marletta su rigore, Cocchiere e Ranalli in extraplayer firmano il 10-4, con una gestione impeccabile delle situazioni di superiorità numerica. All’intervallo lungo il punteggio è già eloquente: 13-7 per le azzurre, con un percorso netto in extra player (5/5). Superiorità numerica decisiva e gestione del vantaggio Nel terzo periodo Silipo ruota anche il portiere, con Santapaola che subentra a Condorelli. Non cambia il copione: nuovo break italiano con Bianconi, Marletta e Cergol, mentre il divario continua ad aumentare grazie alla precisione offensiva e a una difesa attenta. Si arriva all’ultimo quarto sul 19-10. Nella frazione finale l’Italia dilaga: Ranalli firma il quarto gol personale, Bettini illumina in controfuga e Cocchiere completa la sua manita, fissando il risultato finale sul 24-12. Un successo ampio, che conferma la qualità del gioco espresso dal Setterosa. Prossimi impegni: martedì c’è la Serbia Il cammino dell’Italia nel girone C prosegue martedì 27 gennaio contro la Serbia, con fischio d’inizio alle 14:15 e diretta su Rai Sport HD. La prima fase si chiuderà giovedì alle 10:00 con la sfida alla Turchia. Le avversarie: Croazia giovane ma in crescita La Croazia, allenata dal 2025 da Mia Simunic, è una Nazionale in fase di ricostruzione. Miglior risultato europeo: tre ottavi posti (2010, 2022, 2024). Quella di Funchal è la quinta sfida tra Italia e Croazia agli Europei, con bilancio nettamente favorevole alle azzurre.

Foto Giorgio Scala / Deepbluemedia / Insidefoto.