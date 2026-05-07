World Cup, il Setterosa cade con gli Usa ma vola alla Super Final: Italia quarta a Rotterdam

Le azzurre chiudono la Division I della World Cup con la sconfitta contro gli Stati Uniti, ma conquistano comunque l’accesso alla Super Final di Sydney. Mirarchi: “Bilancio molto positivo”

Setterosa qualificato alla Super Final

Il Setterosa chiude al quarto posto la fase preliminare della World Cup di pallanuoto femminile a Rotterdam e conquista la qualificazione alla Super Final in programma a Sydney dal 22 al 26 luglio.

Nell’ultima gara della Division I, la nazionale guidata da Maurizio Mirarchi è stata sconfitta dagli Stati Uniti femminili di pallanuoto con il punteggio di 13-3, ma il ko non ha inciso sulla classifica finale.

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Ai quarti sfida all’Australia

Grazie al quarto posto ottenuto a Rotterdam, l’Italia affronterà nei quarti di finale della Super Final proprio l’Australia femminile di pallanuoto, padrona di casa della fase conclusiva.

La sfida è in programma giovedì 22 luglio alle 20.15 locali, le 10.15 italiane.

Mirarchi: “Qualificazione importante”

Nonostante le ultime due sconfitte contro Olanda e Stati Uniti, il commissario tecnico ha promosso il percorso delle azzurre.

“Dispiace per queste ultime due partite. Dovevamo chiudere meglio il torneo, ma ci sono tanti aspetti positivi da prendere”, ha spiegato Mirarchi.

“In primis la qualificazione alla fase finale, che non era affatto scontata. Basta pensare che la Grecia, campione del mondo, è rimasta fuori dalla Super Final. Abbiamo disputato quattro partite di alto livello e questo ci servirà molto per il futuro”.

Match subito in salita contro gli Usa

Le statunitensi, allenate da Adam Krikorian, prendono subito il controllo del match con un parziale di 5-0 tra primo e secondo tempo.

L’Italia riesce a sbloccarsi con le reti di Sofia Giustini e Dafne Bettini, ma gli Usa mantengono sempre il pallino del gioco.

Nel terzo periodo arriva un altro pesante break da 4-0 che chiude definitivamente la partita.

Nell’ultimo quarto il rigore trasformato da Chiara Ranalli interrompe un digiuno offensivo azzurro durato oltre sedici minuti.

Premi individuali: Sesena miglior giovane

Al termine della Division I, World Aquatics ha premiato il portiere azzurro Olimpia Sesena come miglior giovane giocatrice del torneo di Rotterdam.

Debutto per Cristina Malluzzo

Dopo gli esordi nelle gare precedenti di Giorgia Klatowski e Benedetta Cabona, contro gli Stati Uniti ha debuttato nel Setterosa anche la calabrese Cristina Malluzzo.