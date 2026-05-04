Setterosa, impresa a Rotterdam: Italia batte l’Olanda 12-10 e vola alla Super Final di Sydney

Rimonta spettacolare nel quarto tempo con quattro minuti in superiorità dopo le espulsioni di Bettini e Van der Weijden: Ranalli tripletta, Cocchiere e Bianconi decisive. Stasera alle 20:15 la Spagna nel girone per il 1°-4° posto.

Impresa del Setterosa a Rotterdam. Le azzurre guidate dal ct Maurizio Mirarchi battono 12-10 l’Olanda, campionessa europea in carica e padrona di casa, nella terza e ultima giornata del girone B della World Cup Division I, staccando il pass per la Super Final di Sydney (22-26 luglio) con una rimonta da manuale nel quarto tempo. L’Italia chiude il raggruppamento al secondo posto con 5 punti, uno in più dell’Australia.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Una gara da montagne russe

Equilibrio totale nella prima metà: 3-3 al primo intervallo, 5-5 alla pausa lunga, con l’Italia mai in svantaggio. Il copione sembra favorevole alle azzurre fino a quando, nel terzo periodo, l’Olanda non piazza un break letale di tre reti consecutive — Van de Kraats, Schaap e Jutte — che proietta le padrone di casa sull’8-5. Bianconi accorcia (8-6) a ridosso della terza sirena, ma il vantaggio olandese sembra destinato a reggere.

La svolta: quattro minuti in superiorità e l’Italia ribalta tutto

Il momento chiave arriva a 2’18” del quarto periodo. Bettini viene espulsa per gioco scorretto, ma contemporaneamente Van der Weijden è allontanata per gioco violento: il Setterosa si ritrova così con quattro minuti di superiorità numerica da sfruttare. E li sfrutta nel modo migliore. Ranalli trasforma il rigore (9-8), Cocchiere pareggia (9-9), poi è un’autentica valanga azzurra: Bianconi firma il sorpasso, Giustini e ancora Ranalli firmano il 12-9 che mette al sicuro il risultato. Nel finale Schaap — tripletta per lei come per Ranalli — riduce le distanze per il 12-10 definitivo.

I protagonisti

Chiara Ranalli è la grande protagonista offensiva con tre reti, di cui una su rigore. Doppiette per Bettini, Bianconi, Cocchiere e Giustini. In porta Condorelli para un rigore a Klatowski nel terzo tempo sul 7-5 per le olandesi: una parata che ha tenuto l’Italia a galla nel momento più difficile.

Mirarchi: «Vincere qui non è facile»

Soddisfatto ma lucido il ct azzurro nel post partita: «Bella partita, è bello giocare in una piscina così piena, con tanta gente, con tanto tifo. Vincere qui non è facile. Abbiamo disputato una gran partita giocando con intensità contro una squadra molto forte e secondo me tra le prime al mondo. È stata una gara dura, vera, anche con una brutalità, ma adesso ci concentriamo per il prosieguo del torneo perché queste partite ci servono per crescere».

Il programma della seconda fase

Da oggi scatta la seconda fase a Rotterdam con due nuovi raggruppamenti. Il Setterosa è inserito nel girone per il 1°-4° posto insieme a Spagna, Stati Uniti e Olanda, determinante per definire la griglia dei quarti di finale della Super Final di Sydney. Il calendario azzurro: stasera alle 20:15 contro la Spagna, martedì 5 maggio alle 18:30 ancora contro l’Olanda e mercoledì 6 maggio alle 20:15 la chiusura contro gli Stati Uniti.

Nel girone per il 5°-8° posto — che mette in palio l’ultimo pass per Sydney — ci sono Australia, Grecia, Ungheria e Giappone.