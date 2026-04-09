Settebello, vittoria di carattere contro la Grecia: 16-14 e quarto successo di fila

L’Italia batte gli ellenici dopo la sconfitta europea di gennaio e conquista il quarto successo consecutivo. Decisivo il quarto tempo con i gol di Alesiani e Ferrero.
Italia più forte della Grecia: rivincita dopo Belgrado
Il Settebello si prende la rivincita contro la Grecia e conquista il quarto successo consecutivo. Dopo il ko nella finale per il bronzo agli Europei di Belgrado dello scorso 25 gennaio (12-5 per gli ellenici), gli azzurri si impongono 16-14 in una sfida intensa ed equilibrata.
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Le due nazionali hanno già ottenuto il pass per la Super Final di luglio a Sydney (22-26), ma la voglia di riscatto non manca e l’Italia mostra determinazione sin dalle prime battute.
Avvio deciso degli azzurri, poi la rimonta greca
L’Italia parte forte e con un ispirato Carnesecchi trova subito ritmo e gol, chiudendo il primo tempo in vantaggio 6-4 dopo aver toccato anche il +3.
La Grecia reagisce nel secondo periodo e piazza un parziale di 6-0 che ribalta la situazione, portandosi sul 9-6 a 2’50” dall’intervallo lungo. Gli azzurri però non perdono lucidità e restano in partita, arrivando all’ultimo tempo sotto di una sola lunghezza (11-12).
Finale combattuto: decisivi Alesiani e Ferrero
Nel quarto periodo emerge il carattere dell’Italia. Iocchi Gratta firma subito il pareggio in controfuga (12-12) e poco dopo realizza anche il gol del sorpasso (13-12).
La Grecia resta agganciata grazie al rigore trasformato da Kalogeropoulos, ma gli azzurri non arretrano. Alesiani riporta avanti l’Italia a uomini pari e Nicosia si oppone al tiro in superiorità dello stesso Kalogeropoulos.
Nel finale Alesiani trova il gol del 15-13 a 58 secondi dalla sirena, mentre Ferrero sigla il 16-13 a tredici secondi dalla conclusione, mettendo al sicuro il risultato. Inutile la rete finale di Chatzis.
Gli altri risultati della giornata
Il programma si completa con la sfida delle 18:45 tra Ungheria e Spagna. Nell’altro girone, quello che assegna l’ultimo pass per la Super Final, gli Stati Uniti superano la Serbia campione d’Europa 14-12 in un match potenzialmente decisivo. Vittoria anche per la Croazia, che batte l’Olanda 12-8.