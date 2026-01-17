Settebello, vittoria di carattere: Georgia battuta 16-14, Bruni trascina l’Italia

Nona vittoria consecutiva per la Nazionale di pallanuoto di Alessandro Campagna, che apre la seconda fase europea superando la Georgia alla Belgrade Arena. Ora due sfide decisive contro Grecia e Croazia per la corsa alle semifinali.

Bruni show e Italia avanti nella seconda fase

Il Settebello continua la sua striscia vincente e inaugura la seconda fase europea con un successo sofferto ma fondamentale: Georgia battuta 16-14 alla Belgrade Arena. Per l’Italia si tratta della nona vittoria consecutiva, una serie iniziata il 20 dicembre a Budapest con il successo sull’Ungheria nel primo test match del nuovo ciclo.

Protagonista assoluto Lorenzo Bruni, autore di cinque reti: il centroboa pratese si conferma uomo chiave della Nazionale, trascinandola nei momenti più delicati del match.

Una partita di alti e bassi, ma l’Italia resiste

L’avvio è equilibrato, con la Georgia capace di sorprendere gli azzurri e di restare agganciata nel punteggio. Dopo un primo tempo chiuso sul 2-2, l’Italia prova a scappare ma viene più volte ripresa da una Georgia aggressiva e ben organizzata.

Nel terzo periodo arriva il massimo vantaggio azzurro sul 14-8, ma la partita non è chiusa. La Georgia reagisce con orgoglio, piazza un break importante e rientra fino al 14-11, costringendo l’Italia a una gestione complessa del finale.

Quando serve, però, torna protagonista Bruni: due reti pesantissime nel quarto tempo permettono al Settebello di respingere l’ultimo assalto avversario e di portare a casa una vittoria dal grande peso specifico.

Campagna: “Dovevamo saper soffrire”

Al termine della gara, il commissario tecnico Alessandro Campagna sottolinea l’importanza del risultato più che della prestazione:

“Oggi contava soltanto la vittoria. Abbiamo conquistato i tre punti attraverso una partita di sofferenza e non mi dispiace, perché una squadra giovane deve imparare anche questo. Abbiamo commesso errori, ma sono spunti importanti per capire dove migliorare”.

Il CT guarda già avanti alle prossime sfide:

“Ora da underdog ci giochiamo due partite bellissime. Abbiamo tutte le possibilità per fare non bene, ma benissimo”.

Ora Grecia e Croazia: qualificazione in gioco

Il calendario non concede pause. L’Italia tornerà in vasca oggi alle ore 18:00 contro la Grecia, bronzo mondiale e avversaria di altissimo livello, in una gara già decisiva per l’accesso alle semifinali. Diretta Rai Sport.

Il percorso proseguirà poi domani contro la Croazia, altro snodo cruciale di questa fase europea.

Georgia-Italia 14-16

Parziali: 2-2, 4-6, 4-6, 4-2

Georgia: Razmadze; Tkeshelashvili 2, Dadvani 3, Shushiashvili 1, Bitadze 1, Vasic 2, Tankosic 1, Pjesivac 2, Vlahovic 2.

Italia: Del Lungo; Cassia 1, Alesiani 1, Ferrero 1, Di Somma 1, Iocchi Gratta 3, Bruni 5, Condemi 2, Carnesecchi 1, Balzarini 1.

All. Italia: Alessandro Campagna.