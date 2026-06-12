Pro Recco travolge l’Olympiacos e vola in finale di Champions League: sfida al Barceloneta per il titolo

Prestazione dominante dei campioni d’Italia a Malta: 19-13 ai greci nella semifinale della Final Four. Sabato sera la caccia alla dodicesima Champions League contro il Barceloneta.

La Pro Recco è in finale di Champions League 2025/2026. Nella semifinale della Final Four di Malta, la formazione allenata da Sandro Sukno supera nettamente l’Olympiacos con il punteggio di 19-13 e conquista la sesta finale europea consecutiva. Sabato 13 giugno alle ore 21:00 i liguri affronteranno il Barceloneta, che nell’altra semifinale ha eliminato ai rigori il Ferencvaros campione uscente.

Per la Pro Recco si tratta dell’ennesima dimostrazione di forza in una stagione che conferma il club ligure ai vertici della pallanuoto continentale. A trascinare i campioni d’Italia sono stati Irving e Granados Ortega, entrambi autori di quattro reti.

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Pro Recco dominante fin dai primi minuti

La partita si mette subito sui binari favorevoli ai biancocelesti. Al Tal-Qroqq Complex di Malta bastano appena 20 secondi per vedere Fondelli sbloccare il risultato, seguito poco dopo da Presciutti per il rapido 2-0.

L’Olympiacos prova a reagire con l’ex Zalanki, ma la Pro Recco mantiene costantemente il controllo del match e chiude il primo quarto avanti 8-4. Un vantaggio che cresce ulteriormente nei due tempi centrali, con i liguri capaci di allungare fino al 13-7 all’intervallo lungo e al 16-9 alla fine del terzo periodo.

In apertura dell’ultimo quarto arriva anche il massimo vantaggio con la rete di Condemi per il 17-9. Nel finale i greci rendono meno pesante il passivo, ma la sfida è ormai chiusa sul definitivo 19-13.

Sukno: “Prestazione di altissimo livello”

Soddisfatto al termine dell’incontro il tecnico della Pro Recco Sandro Sukno.

“Abbiamo disputato un’ottima partita e offerto una prestazione di altissimo livello. Abbiamo dominato fin dall’inizio, sia in difesa che in attacco. È stata davvero una grande soddisfazione ma ci aspetta ancora una sfida, l’ultima partita di questa Champions League, dove servirà una prestazione simile a questa.”

L’allenatore croato guarda già all’ultimo atto della competizione:

“Di fronte avremo il Barceloneta, una squadra che esprime una pallanuoto moderna e di altissimo livello. Sarà sicuramente un grande spettacolo. Speriamo di tornare a Recco con la coppa”.

Ora la finale contro il Barceloneta

La Pro Recco andrà a caccia della sua dodicesima Champions League, record assoluto nella storia della competizione. Dall’altra parte ci sarà il Barceloneta degli ex Echenique e Velotto, capace di eliminare il Ferencvaros ai rigori nella prima semifinale.

La finale è in programma sabato 13 giugno alle ore 21:00, sempre a Malta.

I risultati della Final Four maschile

Semifinali

Zodiac CNAB-FTC Telekom Waterpolo 13-11 dtr

Pro Recco-Olympiacos 19-13

Finali – Sabato 13 giugno