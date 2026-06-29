Pro Recco ancora regina d’Italia: Brescia si arrende, è il 38° scudetto

La Pro Recco si conferma padrona della pallanuoto italiana. In gara 3 della finale playoff, i liguri battono l’AN Brescia per 17-12, chiudono la serie sul 3-0 e conquistando il 38° scudetto della propria storia. Brescia esce sconfitta ma con grande dignità, dopo una partita combattuta a lungo e resa ancora più complicata da assenze e condizioni fisiche non ideali.

Brescia parte forte, Recco cambia ritmo nella parte centrale

L’inizio è equilibrato: Ferrero apre le marcature su rigore, Iocchi Gratta risponde in superiorità numerica e il primo quarto vive sul botta e risposta tra le due squadre. Anche nella seconda frazione Brescia resta pienamente dentro la partita, trovando il pari con Guerrato e poi provando a reagire nonostante l’espulsione di Del Basso.

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La Pro Recco, però, alza progressivamente l’intensità. Di Fulvio e Cannella firmano il primo break importante, ma i lombardi non molano e restano fino al 7-6 all’intervallo lungo. Una resistenza generosa, ma non sufficiente a contenere la profondità e la qualità dei campioni liguri.

Granados e Confemi chiudono i conti: festa ligure

Nella ripresa Brescia torva ancora il pareggio, ma Recco piazza l’allungo decisivo: Di Fulvio, Granados e Pavillard scavano il solco fino al 13-8. La squadra di Bovo prova l’ultimo assalto nel quarto periodo, riportandosi sul 14-12, ma il finale premia ancora i liguri.

Prima Iocchi Gratta firma il 15-12, poi l’espulsione di Guerrato spalanca la strada alla doppietta di Confemi per il il definitivo 17-12. Per la Pro Recco è l’ennesima ipotesi tricolore, mentre Di Fulvio saluta i compagni dopo dodici anni: finale da film, altro che ultima puntata di una serie qualunque.