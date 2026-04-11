Pallanuoto, World Cup: prima sconfitta per l’Italia contro la Spagna

Prima delusione in World Cup 2026 per la pallanuoto maschile di Sandro Campagna: vince la Spagna dopo una gara piuttosto combattuta

L’Italia non ha mai mollato e ci ha provato fino all’ultimo, ma alla fine ha dovuto arrendersi a una Spagna dalle ottime individualità e che è riuscita a capitalizzare al meglio le occasioni avute durante la sfida

Nella seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, nella stupenda sede di Alessandropoli, in Grecia, il Settebello ha perso contro la Spagna – avversaria nel Gruppo C – con il punteggio di 12-16.

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Eppure, l’inizio per l’Italia era stato promettente, visto il provvisorio vantaggio di Cassia. La Spagna, però, ha saputo reagire subito portando il risultato sul 2-2. Poi è dominio da parte degli iberici, visto che in quel tratto di gara sono riusciti a portarsi addirittura 6-2 alla pausa, certificando un vantaggio che non rientrerà mai del tutto.

L’Italia ci prova, ma la Spagna è stata superiore

Alla ripresa, il quadro non cambia più di tanto. Nonostante la reazione dell’Italia, la Spagna riesce a portarsi sul 3-8. Poi c’è un gran momento per gli Azzurri, ancora con Cassia, e poi con Bruni e Ferrero: il Settebello così si trovano sul 7-8. Anche stavolta, però, la Spagna riesce a rimettere il muso avanti prima della pausa, portandosi sul 7-9.

A questo punto, la partita è più aperta che mai, tanto che la Spagna è avanti 9-10 all’ultima pausa. Nell’ultimo quarto, ci sono diversi botta e risposta. Il rigore di Granados e le reti di Biel e Valls, però, consegnano la vittoria alla Spagna per 12-16.