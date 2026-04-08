Pallanuoto, World Cup: l’Italia batte USA, cosa manca per le Finals

La Nazionale italiana di pallanuoto maschile ottiene un risultato cruciale nella seconda giornata della Division 1 della World Cup 2026.

Pallanuoto, World Cup 2026: l’Italia supera gli Stati Uniti 15-8 ed è a un passo dalle Finals

L’Italia ha battuto gli Stati Uniti in maniera netta. Nel bacino di Alessandropoli, in Grecia, la formazione azzurra ha sconfitto gli USA con un perentorio 15-8 nel match valido per il Gruppo B. Grazie a questo successo, la squadra si porta a un solo punto dalla qualificazione aritmetica per la fase finale del torneo. Nel prossimo turno, sarà sufficiente non perdere nei tempi regolamentari contro la Croazia per garantirsi l’accesso all’atto conclusivo della competizione.

La prima frazione di gioco si è rivelata sostanzialmente equilibrata. L’Italia ha sbloccato il risultato nelle fasi iniziali, ma gli americani sono rimasti in partita fin quando hanno potuto, mantenendo il punteggio in bilico fino ai minuti conclusivi del parziale. Una marcatura su rigore negli ultimi secondi ha tuttavia permesso alla selezione tricolore di chiudere il primo quarto in leggero vantaggio sul 4-3.

La svolta tecnica e tattica dell’incontro si è concretizzata nel secondo periodo. La squadra azzurra ha incrementato l’intensità offensiva, realizzando il break decisivo. Sfruttando una serie di conclusioni ravvicinate, gli azzurri hanno costruito un margine solido, con le squadre all’intervallo lungo con un rassicurante parziale di 7-3.

Al rientro in vasca, il copione del match non è cambiato, con la partita saldamente nelle mani della squadra italiana. Nonostante il tentativo di reazione da parte della selezione statunitense, la precisione in fase realizzativa e un’attenta gestione della superiorità numerica hanno impedito qualsiasi ipotesi di rimonta. Il terzo quarto si è concluso sul 12-7, confermando l’assoluta supremazia territoriale tricolore.

Nell’ultimo quarto di gara, l’Italia si è limitata a gestire i ritmi del gioco, trovando comunque i varchi necessari per arrotondare ulteriormente il punteggio. Il divario è aumentato fino al definitivo 15-8, risultato che certifica l’ottimo stato di forma del gruppo in vista della decisiva e imminente sfida contro la nazionale croata.

World Cup 2026: i marcatori di Italia-USA

Italia (15) Stati Uniti (8) 3 reti: Ferrero (2 rig.), Campopiano 3 reti: Irving 2 reti: Cassia, Cannella 2 reti: Daube 1 rete: Dolce, Alesiani, Bruni, Balzarini, Guerrato 1 rete: Liechty, Saveljic, Ryan Ohl

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it