Pallanuoto, World Cup 2026: l’Italia in Final Eight a Sydney, le date

La Nazionale italiana di pallanuoto maschile conclude la fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 ad Alessandropoli con un bilancio ampiamente positivo.

L’Italia batte l’Ungheria e conquista l’accesso alla Final Eight di Sydney

Il Settebello, guidato dal commissario tecnico Sandro Campagna, ha sconfitto l’Ungheria con il punteggio di 12-9 nell’ultimo turno del Gruppo C. Tale risultato consolida il secondo posto degli azzurri in classifica a quota 6 punti, alle spalle della Spagna, garantendo così l’accesso alla Superfinal in programma a Sydney dal 22 al 26 luglio.

L’analisi del percorso azzurro in terra ellenica evidenzia la crescita dal punto di vista tattico della squadra di Campagna. La retroguardia si è confermata il reparto migliore, grazie anche all’alternanza tra i pali di Gianmarco Nicosia e Marco Del Lungo.

La squadra azzurra, inoltre, ha dimostrato una grande duttilità e la capacità costante di rimediare alle situazioni di svantaggio.

In vasca ieri, la sfida contro la formazione magiara non ha tradito le aspettative, offrendo due quarti iniziali di grande equilibrio tattico terminati sul parziale di 5-5. L’allungo decisivo si è registrato nel terzo periodo quando l’Italia ha capitalizzato le superiorità numeriche affidandosi alle iniziative di Iocchi Gratta e Dolce.

In quel momento la nostra Nazionale ha costruito il primo divario strutturale del match, chiudendo la frazione sul 10-8. Nel quarto conclusivo, il Settebello ha gestito il vantaggio con lucidità, resistendo ai tentativi di rientro dell’Ungheria, frenati anche da un rigore fallito da Fekete. Le marcature definitive di Di Somma, a segno dai cinque metri, e di Del Basso hanno cristallizzato il risultato sul 12-9 finale.

Settebello: le finali in Australia

Concluse le fasi eliminatorie, il quadro delle partecipanti alla fase conclusiva del torneo intercontinentale in Australia risulta delineato.

Il Settebello affronterà a Sydney a luglio Spagna, Grecia, Ungheria, Croazia, Montenegro, Georgia e la nazionale padrona di casa.

Per la selezione di Campagna, i prossimi mesi saranno decisivi per l’avvicinamento all’appuntamento Mondiale, con finalmente ritrovate ambizioni anche da titolo.

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