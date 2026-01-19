Pallanuoto maschile, Italia sconfitta agli Europei: cosa succede ora

Brutta notizia dall’Italia agli Europei maschili di scena a Belgrado: gli Azzurri perdono contro la Grecia, quali sono i prossimi passi

Bracciata dopo bracciata, l’Italia si è guadagnata un posto di pregio sui migliori palcoscenici del mondo, almeno per quanto riguarda la pallanuoto. Oggi, però, nelle acque serbe, dove si stanno disputando gli Europei, l’impresa era ardua, forse anche più del previsto.

Infatti, la Nazionale maschile di coach Alessandro Campagna affrontava la Grecia, che si è rivelata ancora una volta una vera e propria bestia nera per gli Azzurri. Il risultato finale è stato quello di 15-13, un punteggio che sembra corto, ma non rispecchia a pieno l’andamento del match.

Infatti, gli ellenici sono sempre stati in pieno controllo della sfida, senza dare mai spazio o segni reali di cedimenti al cospetto dei ragazzi di Campagna. Questo ko si unisce a quelli alle Olimpiadi 2024 e ai Mondiali 2025, sempre contro la selezione greca.

Soprattutto quando ha avuto il vantaggio numerico, i ragazzi di Vlachos sono riusciti a capitalizzare la superiorità già vista in acqua. Si tratta comunque della prima sconfitta agli Europei per l’Italia, con la Grecia ora saldamente al comando del gruppo F.

Europei, cosa prevedere il regolamento e cosa succede ora all’Italia

Il risultato contro la Grecia non lascia molte scelte ora all’Italia: Campagna e i suoi uomini dovranno disputare lo spareggio, mentre gli ellenici si proiettano direttamente verso la semifinale.

La Nazionale maschile se la vedrà con la Croazia, una sfida che ha un grande valore simbolico, soprattutto perché si tratta degli Europei di Belgrado. E vedremo chi avrà la meglio.