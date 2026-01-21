Pallanuoto: l’Italia batte la Croazia, è semifinale agli Europei

Il Settebello torna a ruggire e conquista una semifinale europea che vale molto più di una semplice vittoria. In vasca gli azzurri superano la Croazia grazie ad una prestazione super di Del Lungo.

Pallanuoto, Europei 2026: l’Italia è in semifinale

A Belgrado, l’Italia supera la Croazia per 13-10 grazie ad una partita intensa, fisica e combattuta conquestando il pass per le semifinali dei Campionati Europei.

Gli azzurri tornano tra le migliori quattro del continente e confermano la crescita di un gruppo giovane ma già maturo.

Venerdì alle 20.30 gli azzurri affronteranno i padroni di casa della Serbia con in palio un posto in finale.

Come confermato da Sandro Campagna alla vigilia: questo gruppo è già pronto per traguardi importanti.

In vasta, la nazionale italiana ha impostato la gara su difesa, intensità e organizzazione, riuscendo a limitare i tiratori croati e a colpire nei momenti chiave. Tra i protagonisti assoluti spicca Marco Del Lungo, autentico muro tra i pali e premiato come MVP della sfida, capace di tenere a galla l’Italia nei momenti di maggiore pressione avversaria. Decisiva anche la freddezza di Filippo Ferrero, uomo copertina del match con quattro reti, due delle quali su rigore nel momento più delicato dell’incontro.

La partita si apre con un primo quarto equilibrato e ricco di botta e risposta, chiuso sul 3-3. Nel secondo parziale l’Italia trova il primo vero allungo grazie ai gol di Ferrero e Del Basso, costruendo il vantaggio soprattutto con una difesa solida e attenta. Dopo l’intervallo la Croazia reagisce, rientrando fino al pareggio sfruttando superiorità numeriche e un rigore ottenuto con il challenge. Ma nel momento decisivo emerge il carattere del Settebello: nell’ultimo quarto Gianazza, Ferrero e il contributo di tutta la squadra permettono agli azzurri di piazzare il break decisivo, prima del sigillo finale a porta vuota che chiude i conti.

Il successo importante, contro una della migliori nazionali della pallanuoto europea. Un risultato che rilancia con forza l’Italia, ora attesa dalla prova difficilissima contro la Serbia in programma venerdì ore 20.30.

Italia-Croazia 13-10: il tabellino

Voce Dettagli Risultato Italia-Croazia 13-10 Parziali 3-3 / 2-0 / 2-4 / 6-3 MVP Marco Del Lungo (Italia) Miglior marcatore Italia Filippo Ferrero (4 gol) Migliori marcatori Croazia Buric 3, Fatovic 3 Rigori Italia 3 realizzati (1 parato) Rigori Croazia 1 realizzato Superiorità numeriche (al 3° tempo) Italia 6/16 – Croazia 9/23 Usciti per falli Lazic (C), Krzic (C), Di Somma (I), Alesiani (I), Del Basso (I)

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it