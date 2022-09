Pallanuoto, Italia-Spagna in tv: data, orario e diretta streaming finale bronzo Europei maschili 2022

Inizia il conto alla rovescia per Italia-Spagna, partita valevole come finale per il bronzo degli Europei femminili 2022 di pallanuoto. Il Settebello di Sandro Campagna, vicecampione del mondo in carica e vincitore dell’ultima World League, è stato fermato dai padroni di casa della Croazia in semifinale ed ora vuole subito il riscatto. L’avversaria che separa gli azzurri dal terzo gradino del podio però è quella formazione iberica che poche settimane fa si è aggiudicata il titolo iridato. Chi si aggiudicherà la vittoria e dunque la medaglia di bronzo? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 10 settembre a Spalato, in Croazia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. Inoltre, tutte le partite della rassegna continentale saranno visibili sulla piattaforma All Aquatics. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.