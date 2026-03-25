Pallanuoto, i convocati dell’Italia per la World Cup: lista e avversari verso le Finals

L’Italia della Pallanuoto è pronta a tornare: ecco i convocati dell’Italia per la World Cup in vista delle Finals

La SerieA1 si fermerà per una settimana per lasciare spazio alla Nazionale italiana. La sosta dopo la settima giornata di regular season servirà a raccogliere idee e forze, ma anche per capire quale sarà il destino del Settebello. Infatti, sono in programma le qualificazioni della World Cup 2026.

Il raduno è previsto al Centro Federale Felice Scandone di Napoli da domenica 29 marzo a venerdì 3 aprile. Oggi sono arrivati i 23 convocati del Ct Sandro Campagna.

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Poi ci sarà un’ulteriore scrematura che ridurrà il numero in lista a 16, che saranno i giocatori che partiranno per il torneo di Alessandropoli, in Grecia.

I convocati dell’Italia per la World Cup in Grecia

Ricordiamo che l’Italia fa parte della Division 1 della World Cup 2026, ovviamente per quanto riguarda la pallanuoto maschile. Gli impegni degli Azzurri saranno divisi dal 6 al 12 aprile nel Gruppo B, che comprende Spagna, Croazia e Stati Uniti, mentre nel Gruppo A ci sono Serbia, Paesi Bassi, Ungheria e Grecia.

Gli impegni in World Cup sono molto importanti perché le prime 5 qualificate della Division 1 si qualificheranno direttamente per le Finals.

Di seguito la lista dei convocati dell’Italia.

Jacopo Alesiani, Alessandro Balzarini, Mario Del Basso, Vincenzo Dolce, Filippo Ferrero, Tommaso Gianazza e Stefano Guerrato (AN Brescia Team), Francesco De Michelis (Olympic Roma), Alessandro Carnesecchi (Ortigia 1928), Eduardo Campopiano (De Akker), Francesco Cassia, Francesco Condemi, Matteo Iocchi Gratta, Gianmarco Nicosia e Giacomo Cannella (Pro Recco), Lorenzo Bruni, Marco Del Lungo, Mario Guidi, Alessandro Gullotta, Davide Occhione e Andrea Condemi (RN Savona), Edoardo Di Somma (Ferencvaros).