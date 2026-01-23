Pallanuoto, Europei: Italia fuori contro la Serbia. Ora solo il bronzo

Si ferma la corsa per l’oro dell’Italia della pallanuoto: troppo forte la Serbia per gli Azzurri, che ora puntano al bronzo

Un sogno contro i campioni: l’Italia impatta contro la Serbia e non riesce a qualificarsi in finale degli Europei a Belgrado contro i padroni di casa e campioni olimpici in carica. Non era facile, anzi era quasi impossibile già in partenza per gli Azzurri, anche per via del ricambio generazionale e delle assenze.

Per la nuova finalista, ha fatto la differenza, infatti, la straordinaria prestazione di Dusan Mandic, mentre a Sandro Campagna mancava probabilmente la forza propulsiva di Francesco Di Fulvio.

Eppure, si può essere comunque fieri della prova italiana, visto che comunque la squadra ha retto nei primi due quarti, chiudendo con i parziali di 5-3 e 4-4. Di fatto, è stato il terzo parziale a condannare la nostra Nazionale, che ha perso 6-3. A poco è servita la piccola rimonta 2-3 nell’ultimo parziale.

L’Italia di Campagna ora vuole il bronzo

In generale, la Serbia è sembrata la nazionale più quadrata e pronta per arrivare fino in fondo alla competizione e ha meritato il pass per la finale davanti ai suoi tifosi. L’Italia non può recriminare più di tanto dopo il 17-13.

Ora l’ultimo obiettivo rimasto a Campagna e i suoi uomini a Belgrado è la conquista del bronzo. Di fronte, però, una Grecia che non è per nulla un avversario da sottovalutare, anzi potrebbe dare diversi problemi all’Italia per la conquista di una medaglia.