Pallanuoto Champions League 2026: Brescia-Olympiacos e Pro Recco-Mladost su Sky e NOW

Seconda giornata dei quarti di finale della European Aquatics Champions League: martedì 24 marzo l’AN Brescia sfida l’Olympiacos, mercoledì 25 la Pro Recco affronta l’Havk Mladost. Entrambe le gare alle 20.30

La European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto torna protagonista con la seconda giornata dei quarti di finale, trasmessa in diretta su Sky e in streaming su NOW. Due le sfide in programma, con le italiane AN Brescia e Pro Recco chiamate a rispondere presente in scenari diversi ma ugualmente delicati.

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Brescia ad Atene per risalire: sfida all’Olympiacos

Martedì 24 marzo alle 20.30, su Sky Sport Mix, l’AN Brescia affronta l’Olympiacos nella trasferta di Atene. I lombardi arrivano alla seconda giornata del gruppo A con la necessità di recuperare punti dopo la sconfitta subita nella prima gara per mano dello Zodiac di Barceloneta. La gara sarà raccontata dalla telecronaca di Michele Iacobello con il commento tecnico di Leonardo Binchi.

Pro Recco a caccia dell’ottava vittoria consecutiva

Mercoledì 25 marzo alle 20.30, su Sky Sport Max, tocca invece alla Pro Recco scendere in vasca contro i croati dell’Havk Mladost. I liguri puntano all’ottava vittoria di fila in questa edizione della Champions League per consolidare la propria leadership nel girone B. A raccontare la gara saranno Daniele Barone alla telecronaca e il ct azzurro Sandro Campagna al commento tecnico.

Copertura completa su Sky Sport

Oltre alle dirette televisive, la European Aquatics Champions League è seguita anche su SkySport.it, sull’app Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport, con aggiornamenti in tempo reale, risultati, notizie e highlights delle partite.