Pallanuoto, A1 2020/2021: sospesa Posillipo-Telimar, ok Pro Recco e Sis Roma

by Deborah Sartori

Pallanuoto

Giornata ricca per i Campionati di Serie A1 2020/2021 maschile e femminile della pallanuoto italiana. Per quanto riguarda l’ultimo turno dei preliminary round maschili, la RN Savona si è imposta per 11-9 sulla RN Salerno nel match di venerdì sera valido per il Girone F. A determinare il risultato il 3-1 del primo parziale, seguito da tre tempo chiusi in perfetta parità. Ampia vittoria invece dell’AN Brescia sulla CC Ortigia, superata con un netto 10-2. I siciliani restano in scia agli avversari solamente fino al cambio campo, poi i bresciani dilagano.

Nel Girone E non si è invece disputata CN Posillipo-Telimar, sospesa a causa di alcuni casi di positività al Covid-19 riscontrati nel gruppo squadra rossoverde. La Pro Recco invece è scesa in vasca determinata, superando con un secco 13-5 Trieste confermando l’ottimo stato di forma dopo la vittoria in Coppa Italia. Nei playout invece la Roma Nuoto ha superato 12-8 la San Donato Metanopoli, mentre la Iren Genova Quinto si è imposta per 9-4 sulla SS Lazio.

Per quanto riguarda la Serie A1 Femminile, la Plebiscito Padova si aggiudica matematicamente il primo posto dei preliminary round grazie al successo per 11-6 contro la CSS Verona, che rimane ultima in classifica con un solo punto. Match spettacolare quello andato in scena tra l’Ekipe Orizzonte Catania e la Lifebrain SIS Roma nel remake della finale di Coppa Italia. Un mese fa vinsero le catanesi 6-5, ma questa volta il successo è andato in rimonta alle giallorosse. La Pallanuoto Trieste passa invece 9-7 ad Ancona, superando così proprio quest’ultima in classifica.