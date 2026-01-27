Europei di pallanuoto, il Setterosa cala il bis: Serbia travolta 17-6 a Funchal

Seconda vittoria per l’Italia agli Europei: netto successo contro la Serbia, difesa più solida e break decisivo. Giovedì sfida alla Turchia per chiudere il girone

L’Italia concede il bis e vola agli Europei di pallanuoto femminile in corso a Funchal, superando con autorità la Serbia per 17-6 nella seconda giornata della fase a gironi. Dopo il successo all’esordio contro la Croazia, il Setterosa offre una prestazione ancora più convincente, soprattutto sul piano difensivo, indirizzando il match già tra primo e secondo tempo.

Decisivo il break di 7-0 che spezza l’equilibrio iniziale e permette alle azzurre di prendere il largo. Ottima la distribuzione offensiva: triplette per Giustini, Marletta e Bianconi, a conferma di un gioco corale e ben organizzato.

Partita subito indirizzata: difesa e ritmo fanno la differenza

L’avvio è equilibrato, ma l’Italia prende subito il controllo grazie a una fase difensiva più attenta rispetto alla gara con la Croazia. Dopo il 5-2 del primo parziale, le azzurre piazzano l’allungo decisivo nel secondo tempo, scavando un solco incolmabile per una Serbia giovane e in fase di costruzione.

Con il passare dei minuti il divario si amplia, mentre il Setterosa gestisce con lucidità il ritmo della gara, ruotando le giocatrici e mantenendo alta l’intensità fino al 17-6 finale.

Silipo: “Partite così servono per crescere”

Il commissario tecnico Carlo Silipo analizza con soddisfazione la prova delle sue ragazze:

“Meglio giocare partite di questo livello ravvicinate per arrivare in condizione ottimale agli appuntamenti più difficili. Oggi siamo stati più attenti in fase difensiva anche se c’è stato qualche calo di tensione, naturale in match di questo tipo. Il nostro sistema offensivo funziona quando portiamo profondità e velocità. Per migliorare dobbiamo lavorare sugli aspetti fisici ed essere più quadrati in difesa.”

Marletta: “Stiamo entrando nel torneo”

Soddisfatta anche Claudia Marletta, tra le protagoniste del match:

“Siamo migliorate in fase difensiva, anche se qualche sbavatura c’è stata. È solo la seconda partita e stiamo entrando gradualmente nel torneo. C’è un buon feeling nel gruppo. La Turchia ci servirà per affinare i nostri punti di forza e sbagliare meno.”

Il prossimo impegno: giovedì contro la Turchia

Il cammino dell’Italia nella prima fase a gironi si chiuderà giovedì alle ore 10:00 italiane (–1h a Funchal) contro la Turchia.

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport HD, con telecronaca di Dario Di Gennaro e commento tecnico di Francesco Postiglione.

All’orizzonte si profila una seconda fase molto impegnativa, con l’Italia pronta a confrontarsi con Grecia e Francia.

TABELLINO – ITALIA-SERBIA 17-6

Italia: Condorelli, Tabani 2, Leone 1, Bacelle, Cergol 1, Giustini 3, Bianconi 3, Marletta 3, Ranalli 2 (1 rig.), Cocchiere, Bettini 2, Santapaola, Papi, Meggiato.

All.: Silipo

Serbia: Travar, Zelic, Milicevic 3, Sarac, Radonjic 1, Ilic 1, Mandic, Diaz Mesa, Vukovic, E. Cuk, Lukic 1, Dulic, M. Cuk, Ratkovic.

All.: Bradic

Parziali: 5-2, 5-1, 4-2, 3-1

Superiorità numeriche: Italia 4/8 + 1 rigore; Serbia 2/8

Spettatori: circa 100

Europei di Funchal 2026 – Classifiche dopo la 2ª giornata

Girone A: Grecia 3, Francia 3, Germania 3, Slovacchia 0

Girone B: Portogallo 3, Ungheria 3, Spagna 0, Romania 0

Girone C: Italia 6, Serbia 3, Croazia 0, Turchia 0

Girone D: Olanda 6, Israele 3, Svizzera 0, Gran Bretagna 0