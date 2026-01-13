Europei di pallanuoto 2026: vittoria sottotono del Settebello contro la Slovacchia

Il Settebello del CT Campagna conquista la seconda vittoria consecutiva agli Europei di pallanuoto 2026, superando un’agguerrita Slovacchia per 17-12, ma il risultato non basta a cancellare alcune perplessità emerse nel corso della gara. Dopo l’esordio convincente contro la Turchia, l’Italia era chiamata a confermare solidità e continuità, ma per quanto il risultato finale sorrida agli azzurri, l’andamento del match racconta una gara meno dominante del previsto.

Italia avanti, ma con troppi alti e bassi

La Nazionale del CT Campagna parte bene, imponendo come al solito il proprio ritmo e chiudendo il primo quarto in totale controllo della partita. In fase offensiva spicca il solito Edoardo Di Somma, autore di una cinquina, ben supportato da Condemi, Bruni e Ferrero, incisivi e decisivi nei momenti chiave.

Tuttavia, col passare dei minuti, il Settebello perde compattezza, soprattutto in difesa, concedendo alla Slovacchia spazi e occasioni che tengono il match aperto più di quanto Campagna e staff si aspettassero.

La gestione dei momenti della partita non è stata impeccabile, con l’Italia che spesso e volentieri ha rallentato permettendo agli avversari di crederci quando invece non avrebbero dovuto. Atteggiamento, questo, che contro squadre di livello superiore potrebbe costare caro.

Prospettive e margini di crescita

Nonostante la criticità, è il risultato che conta, e quindi il bilancio, tutto sommato, resta positivo. Sicuramente bisogna rivedere e lavorare su questo atteggiamento, ma due vittorie su due nel girone rappresentano una base solida per il proseguimento del torneo.

Il Settebello conferma qualità offensiva e profondità di rosa, ma che gli errori commessi oggi in vasca gli servano per crescere in continuità, attenzione difensiva e gestione del vantaggio, che a lungo andare potrebbe essere decisivo. Campagna avrà indicazioni chiare su cui lavorare in vista delle prossime sfide, dove il livello degli avversari crescerà sensibilmente, con il Settebello che dovrà rispondere di conseguenza facendosi trovare pronto a qualsiasi evenienza.