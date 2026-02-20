Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa 2026: Italia già protagonista con tre medaglie, il programma

A Pisa prosegue con grande intensità la Coppa del Mondo Paralimpica 2026, appuntamento internazionale che riunisce i migliori atleti di categoria del mondo sulle pedane del PalaCus.

Nella prima giornata, che si è disputata ieri, gli azzurri hanno messo subito in mostra la loro competitività conquistando tre medaglie nel fioretto maschile, con risultati importanti anche di altri atleti azzurri nelle categorie spada. Oggi, venerdì 20 febbraio, il programma vedrà impegnati altri sciabolatori e fiorettiste in gara che promettono di arricchire ancora il bottino tricolore.

Podio e protagonisti nella prima giornata

La prima giornata di competizioni a Pisa ha regalato all’Italia un tris di medaglie nel fioretto maschile, confermando la bontà del lavoro delle squadre azzurre. Nella categoria B, Michele Massa si è arreso solo in finale, conquistando comunque un argento dopo un ottimo percorso di gara che l’ha visto imporsi nei turni precedenti con grande autorità.

Nel fioretto maschile Categoria A, invece, sono arrivati due bronzi, conquistati da Emanuele Lambertini e Luca Platania Parisi, che hanno dominato i rispettivi match fino alle semifinali, dimostrando grande tecnica e determinazione sulle pedane pisane.

Oltre ai podi, si segnalano anche altri risultati di rilievo come il capitano Matteo Betti che sfiora il quinto posto, mentre nella spada femminile Julia Markowska si è fermata ai quarti classificandosi quinta. Anche Sofia Garnero ha ben figurato nella spada femminile Categoria A, fermandosi negli ottavi di finale.

Gare della seconda giornata e prossimi appuntamenti

Nel venerdì di Pisa, la seconda giornata di gare amplia il programma competitivo con prove di sciabola maschile e fioretto femminile. Al mattino scenderanno in pedana gli sciabolatori della Categoria A, tra cui Edoardo Giordan, Gabriele Maria Albini e Mattia Galvagno, insieme alla fiorettista Andrea Mogos in Categoria B, impegnata a portare punti preziosi all’Italia.

Nel pomeriggio ci saranno invece le sfide di sciabola maschile Categoria B, che vedrà in gara Gianmarco Paolucci, Andrea Jacquier, Davide Costi, Salvatore De Falco e Fausto Niro, affiancate dalla prova di fioretto femminile Categoria A con Loredana Trigilia e Sofia Garnero.

Tutte le fasi finali della Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa saranno trasmesse su “Assalto – La TV della Scherma”, disponibile sulla piattaforma Sportface.