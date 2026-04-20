Champions League pallanuoto, Pro Recco e Brescia in vasca su Sky e NOW

La quarta giornata dei quarti di finale della European Aquatics Champions League in diretta il 21 e 22 aprile: sfide decisive per le italiane nella competizione continentale.

La European Aquatics Champions League di pallanuoto maschile torna protagonista con la quarta giornata dei quarti di finale, in programma il 21 e 22 aprile, con diretta su Sky e in streaming su NOW. Il torneo più prestigioso della pallanuoto europea entra nel vivo con due appuntamenti che coinvolgono le squadre italiane impegnate nella fase decisiva della competizione.

Martedì 21 aprile alle 20.30 su Sky Sport Arena la Pro Recco affronterà l’FTC Telekom, con l’obiettivo di proseguire la serie positiva di vittorie ottenute in questa edizione della manifestazione continentale.

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Mercoledì 22 aprile alle 20.30 su Sky Sport Mix sarà invece il turno dell’AN Brescia, impegnata in trasferta contro lo Zodiac CNAB Barceloneta, formazione a punteggio pieno nel gruppo A.

La copertura su Sky e NOW

La European Aquatics Champions League sarà seguita anche attraverso SkySport.it, l’App Sky Sport e i canali social ufficiali di Sky Sport, con aggiornamenti in tempo reale, risultati, notizie e highlights delle gare.

Il programma della quarta giornata

Martedì 21 aprile

Ore 20.30

Pro Recco – FTC Telekom

Telecronaca di Daniele Barone, commento di Leonardo Binchi

Diretta su Sky Sport Arena

Mercoledì 22 aprile

Ore 20.30

Zodiac CNAB – AN Brescia

Telecronaca di Ettore Miraglia, commento di Sandro Campagna

Diretta su Sky Sport Mix