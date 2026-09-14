Sinner iscritto all’ATP 500 di Vienna: possibile rientro a ottobre, con lui anche Zverev, Cobolli e Musetti

Il numero uno del mondo figura nell’entry-list dell’Erste Bank Open, in programma dal 24 ottobre al 1° novembre. È il campione in carica e punta al terzo titolo nelle ultime tre partecipazioni, ma l’iscrizione non garantisce ancora la presenza.

Jannik Sinner è iscritto all’ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1° novembre. Gli organizzatori dell’Erste Bank Open hanno annunciato la presenza del numero uno del mondo nell’entry-list di un torneo che lo ha già visto protagonista assoluto nelle ultime stagioni.

Sinner è infatti il campione in carica e, qualora prendesse effettivamente parte all’edizione 2026, andrebbe a caccia del terzo titolo nelle ultime tre partecipazioni dopo i successi del 2023 e del 2025.

Vienna possibile tappa del rientro

Il 25enne altoatesino è fermo dalla fine di giugno, quando ha conquistato Wimbledon, e ha successivamente saltato la stagione estiva sul cemento americano a causa di problemi al ginocchio.

Vienna rappresenta dunque una delle possibili tappe del suo ritorno alle competizioni, anche se il calendario offre già prima altre occasioni, a partire da Pechino a fine settembre.

L’inserimento nell’entry-list non equivale comunque a una conferma definitiva della partecipazione: la presenza effettiva dipenderà dalle condizioni del giocatore e dalle scelte che verranno effettuate nelle prossime settimane.

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Entry-list di altissimo livello

Sinner guida un elenco iscritti già ricco di nomi di primo piano. Tra i protagonisti attesi a Vienna figura Alexander Zverev, insieme a Daniil Medvedev e agli altri italiani Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti.

Presenti inoltre Frances Tiafoe, Learner Tien, Jakub Mensík, Brandon Nakashima e Tommy Paul. Un parterre già molto competitivo prima ancora della chiusura ufficiale delle iscrizioni, fissata al 30 settembre.

Il legame tra Sinner e Vienna

Il rapporto tra Sinner e l’Erste Bank Open viene da lontano. Nel 2019 arrivò a Vienna da numero 119 del mondo grazie a una wild card, mentre nel 2020 ricevette un nuovo invito dal direttore del torneo Herwig Straka.

Negli anni successivi il torneo austriaco è diventato uno degli appuntamenti più significativi della sua stagione, con i successi del 2023 e del 2025.

Proprio nell’ultima edizione Sinner aveva battuto in finale Alexander Zverev al termine di tre set molto combattuti, confermando ancora una volta il feeling con la Wiener Stadthalle.

Sinner: “Vienna è un torneo speciale per me”

Lo stesso numero uno del mondo aveva espresso parole di grande affetto nei confronti dell’evento austriaco: “Vienna è un torneo molto speciale per me e amo anche la città. Qui mi hanno sempre trattato benissimo”.

Ora l’attesa è tutta per capire quando Sinner tornerà effettivamente in campo e se Vienna farà parte del suo calendario definitivo. La sua presenza nell’entry-list, intanto, rappresenta un primo segnale verso il rientro.