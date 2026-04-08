Pallamano femminile, qualificazioni EHF Euro 2026: Italia-Olanda e Svizzera-Italia su Sky e NOW. Azzurre a caccia della fase finale

Doppio appuntamento decisivo per la nazionale italiana: giovedì 9 aprile al Palasport di Giugliano contro l’Olanda, domenica 12 aprile a Zurigo contro la Svizzera. Entrambe le sfide alle 18, in diretta su Sky e in streaming su NOW
Settimana ad alta tensione per la nazionale italiana femminile di pallamano. Le azzurre sono attese da due sfide determinanti nelle qualificazioni ai Women’s EHF EURO 2026, gli Europei in programma dal 3 al 20 dicembre, entrambe trasmesse in diretta su Sky e in streaming su NOW.
Si tratta di un doppio confronto che vale l’accesso alla fase finale della rassegna continentale: sbagliare non è un’opzione.
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Giovedì 9 aprile: Italia-Olanda al Palasport di Giugliano
Il primo atto andrà in scena domani, giovedì 9 aprile, con calcio di inizio alle 18:00. Le azzurre ospiteranno l’Olanda al Palasport di Giugliano, in Campania, in diretta su Sky Sport Arena.
Domenica 12 aprile: Svizzera-Italia alla Saalsporthalle di Zurigo
Il cammino di qualificazione si concluderà domenica 12 aprile, quando l’Italia farà visita alla Svizzera alla Saalsporthalle di Zurigo, sempre con fischio d’inizio alle 18:00, in diretta su Sky Sport Max.
La pallamano troverà spazio anche su Sky Sport 24, con approfondimenti dedicati, oltre che su SkySport.it, sull’app Sky Sport e sui canali social ufficiali della piattaforma.
Il programma in tv
Giovedì 9 aprile — ore 18:00: Italia-Olanda su Sky Sport Arena Domenica 12 aprile — ore 18:00: Svizzera-Italia su Sky Sport Max