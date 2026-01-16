L’Italia stecca l’esordio agli Europei di Pallamano 2026

La Nazionale italiana di pallamano maschile ha iniziato il suo cammino agli Europei 2026 con un pesante sconfitta contro l’Islanda, una delle squadre più forti del torneo, nonché la favorita alla vittoria finale.

Alla Kristianstad Arena, in Svezia, nel primo incontro del Gruppo F gli azzurri sono stati battuti con il punteggio di 39-26, dimostrando sì coraggio ma trovandosi in difficoltà di fronte alla maggiore esperienza e fisicità dei nordici. L’Italia adesso è chiamata a reagire immediatamente in vista delle prossime gare del girone se si vuole andare avanti nella competizione.

Le fasi salienti del match d’esordio dell’Italia

L’incontro della Kristianstad Arena è iniziati con gli islandesi a dettagli il ritmo di gioco, come previsto, con gli azzurri in difficoltà sin dai primi scambi, complice anche l’assenza dal primo minuto di capitan Parisini, il giocatore con più esperienza di tutta la Nazionale.

Dopo un avvio tutto sommato equilibrato, l’Islanda ha preso gradualmente il contro della gara grazie alle reti di Kristjansson, Thorkelsson e Magnusson, allungando nel punteggio. I portieri di entrambe le squadre hanno registrato alcune ottime parate, ma la difesa italiana ha faticato a contenere l’intensità dei nordici. Al termine del primo tempo, l’Italia è andata negli spogliatoi sotto di 9 lunghezze (21-12).

Nel secondo tempo l’Islanda non ha dovuto fare altro che gestire il divario, il vantaggio e portare a casa la vittoria, mentre l’Italia ha faticato anche solo ad accorciare nel punteggio, nonostante la prova di carattere ed orgoglio di Partner.

Le prospettive di girone per l’Italia

Questa sconfitta all’esordio pone l’Italia già in una posizione delicata nel Girone F, ma la competizione è ancora lunga. I prossimi impegni saranno determinanti per mantenere viva la speranza di qualifica alla seconda fase.

Domenica 18 gennaio alle ore 20.30 gli azzurri affronteranno l’Ungheria, in una sfida definita già cruciale per le ambizioni del passaggio del turni. Dovendo affrontare avversari di alto livello, la Nazionale dovrà correggere soprattutto l’organizzazione difensiva e l’efficacia in fase offensiva per rimanere competitiva.

Anche qualora dovesse arrivare un risultato negativo, però, quest’esperienza in Svezia sarà estremamente formativa per tutto il movimento, visto che l’Italia non partecipava alle fasi di finali di un Europeo da molti anni.