Europei Pallamano, Italia commovente: passo verso il Mondiale, battuta la Polonia

La Nazionale italiana di pallamano ha conquistato un successo memorabile e commovente contro la Polonia, vincendo 29-28 in un finale al cardiopalma durante l’ultima gara del Girone F agli Europei 2026.

Questo risultato non è solo prestigioso, ma anche una valenza in vista del futuro, dato che con questa vittoria gli azzurri hanno ottenuto il terzo posto nel loro gruppo, che garantisce l’accesso diretto al terzo turno di qualificazione ai Mondiali 2027.

Una partita vibrante fino all’ultimo respiro

La partita della Kristianstad Arena è stat un continuo susseguirsi di emozioni e capovolgimenti di fronte. Fin dall’inizio si è visto un grande equilibrio tra le due squadre, con l’Italia che ha mostrato carattere e determinazione. Dopo una prima metà di gara combattuta, gli azzurri sono riusciti a guadagnare un piccolo vantaggio, chiudendo il primo tempo in vantaggio.

Nella ripresa la Polonia ha reagito con orgoglio e vigore e più volte ha pareggiato i conti, rendendo la partita incerta fino agli ultimi secondi. Con il punteggio in totale equilibrio nei minuti finali, la tensione è salita alle stelle, ma proprio quando tutto sembrava oramai scontato, l‘Italia è stata brava a dare un ultimo assalto.

A pochi secondi dal fischio finale, Simone Mengoni, eletto MVP dell’incontro, ha segnato il gol decisivo che ha fissato il risultato sul 29-28, consentendo agli azzurri di portare a casa una vittoria storica, fondamentale e preziosissima.

Il valore della vittoria: il Mondiale si avvicina

Il successo dell’Italia sulla Polonia assume un significato importante non solo per il prestigio dello scorso con una nazionale storica come quella biancorossa, ma anche per il cammino verso i Mondiali 2027.

Con il terzo posto del girone, infatti, gli azzurri evitano uno spareggio ulteriore nella corsa alla qualificazione al prossimo Mondiale, accedendo direttamente al turno successivo, un vantaggio che può risultare decisivo in vista di questa competizione.

La prova di carattere e il successo ottenuto con grande cuore possono dare fiducia alla squadra per le prossime sfide, consolidando e confermando la crescita della pallamano italiana a livello internazionale.