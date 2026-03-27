Champions League di pallanuoto: AN Brescia e Pro Recco in diretta su Sky

Terza giornata dei quarti di finale della European Aquatics Champions League: AN Brescia sfida il Novi Beograd, mentre la Pro Recco vola in Germania per affrontare l’Hannover.

La European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto, la competizione più prestigiosa a livello continentale per club, torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con la terza giornata dei quarti di finale.

Martedì 31 marzo alle ore 20.30 riflettori puntati su AN Brescia-Novi Beograd, in diretta su Sky Sport Arena. La formazione lombarda cerca una reazione dopo le due sconfitte consecutive subite contro la squadra serba.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Mercoledì 1° aprile alle ore 20.30 sarà invece il momento della Pro Recco, impegnata in trasferta contro l’Hannover. La squadra ligure guida il Girone B a punteggio pieno e punta a consolidare il primato nella sfida in programma su Sky Sport Max.

Entrambi gli incontri saranno raccontati da Ettore Miraglia con il commento tecnico di Leonardo Binchi.

La Champions League di pallanuoto sarà seguita anche su SkySport.it, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport con aggiornamenti, risultati, highlights e approfondimenti dedicati.

Programmazione TV

Martedì 31 marzo

Ore 20.30

AN Brescia-Novi Beograd

Telecronaca: Ettore Miraglia

Commento: Leonardo Binchi

Sky Sport Arena

Mercoledì 1° aprile

Ore 20.30

Hannover-Pro Recco

Telecronaca: Ettore Miraglia

Commento: Leonardo Binchi

Sky Sport Max