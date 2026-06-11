Premier Padel Valencia P1 2026: programma, orari e dove vedere quarti, semifinali e finali in tv

Dopo lo spettacolo del Foro Italico di Roma, il circuito Premier Padel si sposta in Spagna per il Valencia P1. In campo le migliori coppie del mondo, con Tapia-Coello e Triay-Brea chiamati a confermare i successi conquistati nella capitale italiana. Tutte le fasi finali saranno trasmesse in diretta su Sky e NOW.

Il Premier Padel 2026 riparte da Valencia. Dopo l’appuntamento del Foro Italico di Roma, il circuito mondiale fa tappa in Spagna per il Valencia Premier Padel P1, torneo in programma a La Fonteta e pronto a mettere di fronte alcuni dei migliori interpreti della disciplina.

Le fasi decisive della competizione si svolgeranno tra venerdì 12 e domenica 14 giugno e saranno trasmesse in diretta su Sky e in streaming su NOW.

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Tapia-Coello e Triay-Brea guidano il tabellone

Grande attenzione per le coppie che hanno trionfato nell’ultimo appuntamento romano.

Nel tabellone maschile i riflettori saranno puntati su Agustín Tapia e Arturo Coello, mentre nel femminile cercheranno un nuovo successo Gemma Triay e Delfina Brea, reduci dal titolo conquistato al Foro Italico.

Valencia rappresenta un passaggio importante della stagione e offrirà ulteriori indicazioni sugli equilibri del circuito internazionale.

Dove vedere il Valencia Premier Padel P1

La copertura televisiva delle fasi finali sarà garantita da Sky Sport e NOW.

Si parte venerdì con una lunga giornata dedicata ai quarti di finale, mentre sabato spazio alle semifinali. Domenica, infine, verranno assegnati i titoli con le finali femminile e maschile.

Il programma tv del Valencia Premier Padel P1

Venerdì 12 giugno

Quarti di finale

Dalle ore 10 alle 22

Diretta su Sky Sport Max

Sabato 13 giugno

Semifinali

Dalle 12 alle 16

Dalle 17 alle 21

Diretta su Sky Sport Mix

Domenica 14 giugno

Finale femminile

Ore 14

Sky Sport Mix

Finale maschile

Ore 16

Sky Sport Mix

Torna anche “This is Padel”

Nella giornata di venerdì 12 giugno, alle ore 22 su Sky Sport Max, andrà in onda anche un nuovo appuntamento con “This is Padel”, il programma condotto da Alessandro Lupi.

La puntata proporrà highlights e approfondimenti sul torneo di Roma, oltre a un’intervista speciale a Giulia Dal Pozzo, prima giocatrice italiana a raggiungere una semifinale in un’importante tappa del circuito Premier Padel.