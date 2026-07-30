Premier Padel 2026, il Pretoria P1 in diretta su Sky e NOW: programma e orari

Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto i migliori giocatori del circuito internazionale saranno protagonisti in Sudafrica. Finali domenica dalle ore 13 su Sky Sport Tennis.

Il Premier Padel 2026 approda per la prima volta in Sudafrica. Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto i migliori giocatori del circuito internazionale saranno impegnati nel Pretoria P1, trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Il programma televisivo partirà dai quarti di finale e accompagnerà gli appassionati fino alle due finali di domenica, entrambe in onda su Sky Sport Tennis.

Premier Padel, le coppie protagoniste a Pretoria

Nel tabellone femminile proseguirà il confronto tra le tre coppie che stanno dominando la stagione: Gemma Triay e Delfi Brea, Bea González e Ari Sánchez, Andrea Ustero e Claudia Jensen Sanchez.

Nel torneo maschile continuerà invece il duello tra Arturo Coello e Agustín Tapia e la coppia composta da Federico Chingotto e Alejandro Galán.

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I quarti di finale di venerdì 31 luglio

La copertura del Pretoria P1 inizierà venerdì 31 luglio alle ore 10 con i quarti di finale, trasmessi su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix.

Le telecronache saranno affidate a Stefano De Grandis, Saverio Palmieri, Alessandro Lupi, Luis Ovando, Ettore Mazzara ed Emiliano Siciliani.

Le semifinali di sabato 1° agosto

Sabato 1° agosto sarà la giornata delle semifinali. Le sfide femminili cominceranno alle ore 13, mentre quelle maschili prenderanno il via alle ore 17.

Entrambe le sessioni saranno trasmesse su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, con le telecronache di Alessandro Lupi, Luis Ovando, Ettore Mazzara e Nicolò Cotto.

Le finali di domenica 2 agosto

Il torneo si concluderà domenica 2 agosto su Sky Sport Tennis. La finale femminile è in programma alle ore 13, mentre quella maschile inizierà alle ore 15.

La finale maschile sarà visibile anche su Sky Sport 252. Il commento delle due partite sarà affidato a Ettore Mazzara e Saverio Palmieri.

Pretoria P1 Premier Padel, il programma su Sky e NOW

Venerdì 31 luglio

Quarti di finale dalle ore 10 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix.

Sabato 1° agosto

Semifinali femminili dalle ore 13 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix.

Semifinali maschili dalle ore 17 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix.

Domenica 2 agosto

Finale femminile alle ore 13 su Sky Sport Tennis.

Finale maschile alle ore 15 su Sky Sport Tennis e Sky Sport 252.

Tutti gli incontri previsti dalla programmazione saranno disponibili anche in streaming su NOW.