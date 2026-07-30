Sci alpino, Federica Brignone torna sulla neve: due giorni di allenamento a Cervinia

La bicampionessa olimpica riprende il lavoro in pista insieme al fratello-allenatore Davide, 151 giorni dopo l’ultima gara disputata a Soldeu. A fine agosto è previsto il raduno di un mese a Ushuaia.

Federica Brignone torna sulla neve. La bicampionessa olimpica di supergigante e gigante svolgerà oggi e domani due giornate di allenamento sul ghiacciaio di Cervinia, accompagnata dal fratello e allenatore Davide.

Per l’azzurra sarà la prima volta sugli sci dopo la conclusione anticipata della scorsa stagione, arrivata al termine della tappa di Coppa del Mondo di Soldeu.

Brignone di nuovo in pista dopo 151 giorni

Tra l’ultima apparizione a Soldeu e il ritorno sulla neve saranno trascorsi 151 giorni. Un periodo decisamente più breve rispetto ai 292 giorni necessari per rientrare nel gigante di Kronplatz alla fine dello scorso gennaio, dopo l’operazione subita il 3 aprile 2025.

Negli ultimi mesi Brignone si è concentrata sulla cura del proprio corpo, prestando particolare attenzione alle risposte del ginocchio sinistro, destinato a condizionare anche la gestione della prossima fase della sua carriera.

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Il lavoro sotto il controllo dello staff federale

L’atleta ha ripreso l’attività fisica da alcune settimane, lavorando sotto lo stretto controllo dello staff della Federazione.

La due giorni di Cervinia permetterà ora a Brignone di effettuare un nuovo punto della situazione e di valutare le sensazioni sulla neve prima della successiva fase della preparazione.

A fine agosto il viaggio verso Ushuaia

Alla fine di agosto la campionessa azzurra partirà per Ushuaia, dove trascorrerà un mese esatto allenandosi sulla neve.

Il periodo in Argentina sarà utile innanzitutto per verificare le condizioni fisiche e la risposta del ginocchio, prima ancora di misurare la condizione tecnica.

Nel mirino Coppa del Mondo e Mondiali

Brignone punta così a costruire gradualmente la preparazione verso una nuova stagione ricca di appuntamenti.

Il calendario comprenderà le gare di Coppa del Mondo e i Campionati Mondiali di Crans Montana, in programma nel mese di febbraio. Il primo passo sarà però rappresentato dal ritorno sugli sci a Cervinia, dopo 151 giorni lontana dalla pista.