Arrampicata, la velocità europea fa tappa a St. Pölten: gli azzurri in gara tra Senior e Youth

Sabato 1° e domenica 2 agosto lo Sportzentrum Niederösterreich ospita la Coppa Europa Senior e Giovanile Speed. L’Italia si presenta in Austria con una numerosa squadra, reduce dalle medaglie degli Europei giovanili e dai Mondiali di Arco.

Dopo le emozioni dei Campionati Mondiali Giovanili disputati al Centro Tecnico Federale di Arco, l’arrampicata sportiva europea torna protagonista con una nuova tappa delle World Climbing Europe Series.

Sabato 1° e domenica 2 agosto lo Sportzentrum Niederösterreich di St. Pölten, in Austria, ospiterà le gare di Coppa Europa Senior e Giovanile Speed. Un fine settimana interamente dedicato alla velocità, con numerosi atleti italiani pronti a confrontarsi con i migliori specialisti continentali.

Coppa Europa Senior Speed, la terza tappa della stagione

Per il circuito Senior quella di St. Pölten sarà la terza delle cinque prove previste, dopo gli appuntamenti di Zakopane e Barcellona. La gara austriaca rappresenterà un passaggio importante per definire gli atleti in corsa per il podio della classifica generale.

Le successive tappe si svolgeranno a Zilina, in Slovacchia, l’8 agosto, e a Lipsia, in Germania, il 4 ottobre.

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I cinque azzurri nella gara Senior maschile

Saranno 45 gli atleti impegnati nella competizione maschile. Tra loro figurano cinque rappresentanti italiani:

Alessandro Giorgianni, dodicesimo e diciottesimo nelle due precedenti tappe;

Francesco Ferranti, medaglia di bronzo agli Europei Under 21 di Zakopane;

Samuele Graziani, vicecampione italiano Under 21 e nono agli Europei giovanili;

Adriano Egidi, alla prima gara internazionale della stagione;

Tommaso Magni, bronzo al Campionato Italiano Under 21 e quarto agli Europei giovanili.

Le quattro italiane della prova Senior femminile

La gara femminile vedrà al via 26 specialiste della velocità, comprese quattro azzurre:

Eva Mengoli, vicecampionessa italiana Under 19, settima a Zakopane e quattordicesima ai recenti Mondiali giovanili;

Emma Campa, bronzo al Campionato Italiano Under 19 e nona agli Europei giovanili;

Arianna Mortarino, ventesima e tredicesima nelle precedenti prove di Coppa Europa;

Alice Marcelli, reduce dai Mondiali giovanili e sesta agli Europei giovanili.

Al via la Coppa Europa Giovanile Speed

Dopo i Campionati Europei Giovanili Speed di Zakopane, condizionati dal maltempo, prende il via il circuito di Coppa Europa Giovanile.

La stagione sarà articolata su tre tappe. Dopo St. Pölten, i giovani velocisti torneranno in gara a Imst, sempre in Austria, il 4 settembre, prima dell’appuntamento conclusivo di Lipsia del 3 ottobre.

La squadra italiana arriva alla nuova competizione dopo le numerose medaglie conquistate a Zakopane e con la spinta del recente confronto mondiale disputato ad Arco.

Gli azzurri in gara nell’Under 19

Nella prova maschile Under 19 saranno 29 gli atleti al via. L’Italia schiererà Alessandro Corna, reduce dai Mondiali giovanili di Arco e quinto a St. Pölten nella passata stagione, e Davide Radaelli, bronzo nella Coppa Europa assoluta del 2025.

La competizione femminile riunirà invece 22 velociste. Le italiane in gara saranno:

Eva Mengoli;

Emma Campa, argento nella Coppa Europa Under 17 della passata stagione;

Alice Marcelli, vincitrice della Coppa Europa Under 17 nel 2025;

Lucia Del Fabbro, alla terza esperienza con la maglia azzurra;

Alessia Lugli, decima lo scorso anno sulla parete di St. Pölten.

Gli italiani convocati per l’Under 17

La competizione maschile Under 17 vedrà in gara 32 sprinter, tra i quali cinque azzurri:

Jacopo Titi, campione italiano Under 17 e quarto ai Mondiali giovanili di Arco;

Samuele Erra, bronzo agli Europei di Zakopane e reduce dai Mondiali giovanili;

Giorgio Villa, bronzo al Campionato Italiano Under 17 e anche lui presente ai Mondiali di Arco;

Ludovico Ravaglia, attualmente secondo nel ranking della Coppa Italia assoluta;

Lorenzo Farinelli, al debutto con la Nazionale.

Tra le 26 partecipanti della gara femminile Under 17 ci saranno quattro rappresentanti italiane:

Rebecca Belardinelli, bronzo nella Coppa Europa Giovanile assoluta del 2025;

Carolina Mariani, ventesima ai Mondiali giovanili di Arco;

Aurora Marie Arezzo, alla seconda competizione internazionale dopo gli Europei di Zakopane;

Elisa Lusetti, all’esordio in maglia azzurra.

Il programma della Coppa Europa Giovanile

La giornata di sabato 1° agosto sarà riservata alle categorie giovanili.

Ore 12: qualifiche Under 17, prima femminili e poi maschili;

Ore 13: qualifiche Under 19, prima femminili e poi maschili;

Ore 15: finali Under 17, prima femminili e poi maschili, seguite dalle finali Under 19 femminili e maschili.

Il programma della Coppa Europa Senior

Domenica 2 agosto toccherà agli specialisti della categoria Senior.

Ore 11: qualifiche femminili e successivamente maschili;

Ore 13: finali femminili e a seguire maschili.

Come seguire le gare di St. Pölten

Le qualifiche della Coppa Europa Giovanile potranno essere seguite al seguente collegamento:

Guarda le qualifiche giovanili Speed

La diretta delle finali giovanili sarà invece disponibile qui:

Guarda le finali giovanili Speed

La classifica del circuito Senior può essere consultata attraverso il portale ufficiale dei risultati:

Consulta il ranking della Coppa Europa Senior

St. Pölten si prepara così a un fine settimana ad alta intensità, con gli azzurri chiamati a confermare i risultati ottenuti nelle ultime competizioni internazionali.