Europei atletica 2026, Italia da record a Birmingham: convocati 132 azzurri

Mai una Nazionale italiana così numerosa nella storia della rassegna continentale: 70 uomini e 62 donne in gara dal 10 al 16 agosto. Tra le stelle Jacobs, Battocletti, Tamberi, Fabbri, Fantini, Palmisano, Stano, Furlani, Diaz, Dosso e Iapichino.
L’Italia si presenterà ai Campionati Europei di atletica di Birmingham con la squadra più numerosa della propria storia. Il direttore tecnico Antonio La Torre ha convocato 132 atleti, divisi tra 70 uomini e 62 donne, per la rassegna continentale in programma in Gran Bretagna dal 10 al 16 agosto.
Superato il precedente primato stabilito agli Europei di Roma 2024, quando gli azzurri qualificati erano stati 116. La spedizione italiana riunirà campioni affermati, medagliati internazionali e numerosi giovani emergenti.
Da Jacobs a Battocletti, le stelle dell’Italia a Birmingham
Nel gruppo figurano molte delle medaglie d’oro individuali conquistate nell’ultima edizione disputata a Roma. Marcell Jacobs sarà impegnato nei 100 metri, Nadia Battocletti correrà 5000 e 10.000 metri, mentre Yeman Crippa prenderà parte ai 10.000.
Confermati anche Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Leonardo Fabbri nel getto del peso, Sara Fantini nel lancio del martello e Antonella Palmisano nelle gare di marcia.
Tamberi ha già conquistato tre titoli europei, mentre Jacobs e Crippa hanno vinto in due differenti edizioni della manifestazione.
Stano, Furlani, Diaz, Dosso e Iapichino tra i convocati
La squadra comprende anche il campione olimpico della marcia Massimo Stano, il campione mondiale del salto in lungo Mattia Furlani e il due volte iridato indoor del triplo Andy Diaz.
Tra i protagonisti più attesi ci saranno inoltre Andrea Dallavalle, Zaynab Dosso, Larissa Iapichino, Chituru Ali, Filippo Tortu, Catalin Tecuceanu, Pietro Arese, Alessandro Sibilio e Francesco Fortunato.
Convocati anche gli ori olimpici della staffetta Fausto Desalu e Lorenzo Patta, insieme agli emergenti Matteo Sioli, Francesco Pernici, Sofia Fiorini, Francesco Inzoli, Dariya Derkach ed Erika Saraceni.
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Sei staffette azzurre agli Europei
L’Italia prenderà parte a sei prove di staffetta. Accanto alle tradizionali 4×100 maschile e femminile, alle 4×400 maschile e femminile e alla 4×400 mista, farà il proprio esordio nel programma europeo anche la 4×100 mista.
In alcune specialità potranno essere schierati quattro atleti grazie alle wild card riservate ai campioni in carica. Nelle maratone, invece, il regolamento consente la partecipazione di un massimo di sei rappresentanti per nazione.
Tra i convocati figurano anche due coppie di fratelli: Ala e Osama Zoghlami nei 3000 siepi, Carmelo e Anna Musci rispettivamente nel disco e nel peso. I più giovani della squadra sono Mohamed Soudassi ed Elena Cambiolo, entrambi ancora sotto i vent’anni, mentre il più esperto è il quarantenne Daniele Meucci, alla sua ottava partecipazione agli Europei.
Europei atletica 2026, tutti gli uomini convocati
- 100 metri, 4×100 e mista: Chituru Ali – Fiamme Gialle
- 100 metri, 4×100 e mista: Samuele Ceccarelli – Fiamme Oro Padova
- 100 metri e 4×100: Marcell Jacobs – Fiamme Oro Padova
- 100 metri, 4×100 e mista: Filippo Randazzo – Fiamme Gialle
- 200 metri, 4×100 e mista: Eseosa F. Desalu – Fiamme Gialle
- 200 metri, 4×100 e mista: Filippo Dezza – Bergamo Stars Atletica
- 200 metri, 4×100 e mista: Eduardo Longobardi – Fiamme Gialle
- 4×100 e mista: Eric Marek – Esercito/Atl. Bergamo 1959 Oriocenter
- 4×100 e mista: Lorenzo Patta – Fiamme Gialle
- 4×100 e mista: Roberto Rigali – Carabinieri/Bergamo Stars Atletica
- 4×100 e mista: Filippo Tortu – Fiamme Gialle
- 400 metri, 4×400 e mista: Lorenzo Benati – Fiamme Azzurre
- 400 metri, 4×400 e mista: Edoardo Scotti – Carabinieri
- 400 metri, 4×400 e mista: Luca Sito – Fiamme Gialle/Cus Pro Patria Milano
- 400 metri, 4×400 e mista: Mohamed Soudassi – Enterprise Sport & Service
- 4×400 e mista: Vanni Picco Akwannor – Atl. Chiari 1946 Libertas
- 4×400 e mista: Riccardo Meli – Fiamme Gialle
- 4×400: Vladimir Aceti – Fiamme Gialle
- 4×400: Federico Falsetti – Assi Giglio Rosso Firenze
- 4×400: Matteo Raimondi – Carabinieri/Pro Sesto Atl. Cernusco
- 800 metri: Giovanni Lazzaro – Aeronautica Militare/Assindustria Sport
- 800 metri: Francesco Pernici – Fiamme Gialle
- 800 metri: Catalin Tecuceanu – Fiamme Oro Padova
- 1500 metri: Pietro Arese – Fiamme Gialle
- 1500 metri: Joao C. M. Bussotti N.J. – Esercito
- 5000 metri: Konjoneh Maggi – Atletica Casone Noceto
- 5000 metri: Sebastiano Parolini – G. Alpinistico Vertovese
- 5000 e 10.000 metri: Francesco Guerra – Carabinieri
- 10.000 metri: Yemaneberhan Crippa – Fiamme Oro Padova
- 10.000 metri: Pasquale Selvarolo – Fiamme Azzurre
- 110 ostacoli: Oliver Mulas – Carabinieri/Athletic Club 96 Alperia
- 400 ostacoli: Giacomo Bertoncelli – Atl. Insieme Verona
- 400 ostacoli e 4×400: Alessandro Sibilio – Fiamme Gialle
- 400 ostacoli: Alessio Sommacal – Atl. Vicentina
- 3000 siepi: Yassin Bouih – Fiamme Gialle
- 3000 siepi: Ala Zoghlami – Fiamme Oro Padova
- 3000 siepi: Osama Zoghlami – Aeronautica Militare
- Salto in alto: Christian Falocchi – Fiamme Oro Padova
- Salto in alto: Matteo Sioli – Fiamme Azzurre/Euroatletica 2002
- Salto in alto: Edoardo Stronati – Fiamme Gialle
- Salto in alto: Gianmarco Tamberi – Fiamme Oro Padova
- Salto con l’asta: Simone Bertelli – Fiamme Gialle
- Salto con l’asta: Matteo Oliveri – Carabinieri/Atl. Virtus Lucca
- Salto in lungo: Mattia Furlani – Fiamme Oro Padova
- Salto in lungo: Francesco E. Inzoli – Fiamme Gialle/Cus Pro Patria Milano
- Salto triplo: Simone Biasutti – Fiamme Gialle
- Salto triplo: Andrea Dallavalle – Fiamme Gialle
- Salto triplo: Andy Diaz – Fiamme Gialle/Atl. Libertas Unicusano Livorno
- Getto del peso: Leonardo Fabbri – Aeronautica Militare
- Getto del peso: Riccardo Ferrara – Carabinieri
- Getto del peso: Nicholas J. Ponzio – Athletic Club 96 Alperia
- Getto del peso: Zane S. Weir – Fiamme Gialle
- Lancio del disco: Alessio Mannucci – Aeronautica Militare
- Lancio del disco: Carmelo A. Musci – Fiamme Gialle
- Lancio del disco: Enrico Saccomano – Aeronautica Militare
- Lancio del martello: Giorgio Olivieri – Carabinieri
- Lancio del giavellotto: Giovanni Frattini – Carabinieri/La Fratellanza 1874
- Maratona: Xavier Chevrier – Atl. Valli Bergamasche Leffe
- Maratona: Badr Jaafari – Atletica Casone Noceto
- Maratona: Daniele Meucci – Esercito
- Maratona: Ahmed Ouhda – Esercito
- Maratona: Pietro Riva – Fiamme Oro Padova
- Mezza maratona di marcia: Andrea Cosi – Carabinieri/Atl. Firenze Marathon
- Mezza maratona di marcia: Francesco Fortunato – Fiamme Gialle
- Mezza maratona di marcia: Gianluca Picchiottino – Fiamme Gialle
- Maratona di marcia: Andrea Agrusti – Fiamme Gialle
- Maratona di marcia: Riccardo Orsoni – Fiamme Gialle
- Maratona di marcia: Massimo Stano – Fiamme Oro Padova
- Decathlon: Dario Dester – Carabinieri
- Decathlon: Alberto Nonino – Quercia Dao Conad
La selezione maschile comprende 70 atleti distribuiti tra velocità, mezzofondo, fondo, ostacoli, salti, lanci, maratona, marcia, prove multiple e staffette.
Europei atletica 2026, tutte le donne convocate
- 100 metri, 4×100 e mista: Zaynab Dosso – Fiamme Azzurre
- 100, 200 metri, 4×100 e mista: Gloria Hooper – Atl. Brescia 1950
- 200 metri, 4×100 e mista: Elena Cambiolo – Quercia Dao Conad
- 200 metri, 4×100 e mista: Vittoria Fontana – Carabinieri
- 200 metri, 4×100 e mista: Dalia Kaddari – Fiamme Oro Padova
- 4×100 e mista: Aurora Berton – Fiamme Gialle
- 4×100 e mista: Alice Pagliarini – Fiamme Gialle/Atletica Fano Techfem
- 4×100 e mista: Alessia Pavese – Aeronautica Militare
- 4×100 e mista: Rachele Torchio – Atl. Mondovì-Acqua San Bernardo
- 400 metri, 4×400 e mista: Alessandra Bonora – Fiamme Gialle/Bracco Atletica
- 400 metri, 4×400 e mista: Alice Mangione – Esercito
- 400 metri, 4×400 e mista: Anna Polinari – Carabinieri
- 4×400 e mista: Ilaria E. Accame – Aeronautica Militare/Atl. Libertas Unicusano Livorno
- 4×400 e mista: Sara Cirillo – Acsi Futuratletica
- 4×400: Rebecca Borga – Fiamme Gialle
- 4×400: Ginevra Ricci – Esercito
- 4×400: Virginia Troiani – Cus Pro Patria Milano
- 4×400: Clarissa Vianelli – Fiamme Oro Padova/Pol. Novatletica Chieri
- 800 metri e 4×400: Eloisa Coiro – Fiamme Azzurre
- 1500 metri: Ludovica Cavalli – Fiamme Oro Padova/Bracco Atletica
- 1500 metri: Gaia Sabbatini – Fiamme Azzurre
- 1500 metri: Marta Zenoni – Luiss SSD
- 5000 e 10.000 metri: Nadia Battocletti – Fiamme Azzurre
- 5000 e 10.000 metri: Federica Del Buono – Carabinieri
- 5000 metri: Micol Majori – Carabinieri/Pro Sesto Atl. Cernusco
- 5000 e 10.000 metri: Elisa Palmero – Esercito
- 100 ostacoli: Giada Carmassi – Esercito
- 100 ostacoli: Elena Carraro – Fiamme Gialle
- 100 ostacoli: Celeste Polzonetti – Bracco Atletica
- 400 ostacoli: Ayomide T. Folorunso – Fiamme Oro Padova
- 400 ostacoli: Alice Muraro – Aeronautica Militare
- 400 ostacoli: Rebecca Sartori – Fiamme Oro Padova
- 3000 siepi: Gaia Colli – Carabinieri
- Salto in alto: Marta Morara – Aeronautica Militare
- Salto in alto: Idea Pieroni – Carabinieri
- Salto in alto: Asia Tavernini – Fiamme Oro Padova/Quercia Dao Conad
- Salto con l’asta: Sonia Malavisi – Acsi Futuratletica
- Salto con l’asta: Elisa Molinarolo – Fiamme Oro Padova
- Salto con l’asta: Virginia Scardanzan – Atletica Silca Conegliano
- Salto in lungo: Larissa Iapichino – Fiamme Oro Padova/Atl. Firenze Marathon
- Salto triplo: Dariya Derkach – Aeronautica Militare
- Salto triplo: Erika G. A. Saraceni – Fiamme Azzurre/Bracco Atletica
- Getto del peso: Anna Musci – Alteratletica Locorotondo
- Getto del peso: Sara Verteramo – Battaglio CUS Torino Atletica
- Lancio del disco: Benedetta Benedetti – Esercito
- Lancio del disco: Emily Conte – Fiamme Oro Padova/Atl. Riviera del Brenta
- Lancio del disco: Daisy Osakue – Fiamme Gialle
- Lancio del martello: Sara Fantini – Carabinieri
- Lancio del martello: Rachele Mori – Fiamme Gialle
- Lancio del giavellotto: Paola Padovan – Carabinieri
- Maratona: Giovanna Epis – Carabinieri
- Maratona: Rebecca Lonedo – Fiamme Oro Padova
- Maratona: Alessia Tuccitto – Imperiali Atletica
- Maratona: Sofiia Yaremchuk – Esercito
- Mezza maratona di marcia: Michelle Cantò – Atletica Gran Sasso Teramo
- Mezza maratona di marcia: Nicole Colombi – Carabinieri
- Mezza maratona di marcia: Alexandrina Mihai – Fiamme Oro Padova
- Mezza maratona di marcia: Antonella Palmisano – Fiamme Gialle
- Maratona di marcia: Federica Curiazzi – Atl. Bergamo 1959 Oriocenter
- Maratona di marcia: Sofia Fiorini – Atl. Libertas Unicusano Livorno
- Maratona di marcia: Eleonora A. Giorgi – Fiamme Azzurre
- Eptathlon: Sveva Gerevini – Carabinieri
La formazione femminile sarà composta da 62 atlete, con l’Italia rappresentata in quasi tutte le specialità del programma continentale.
Quando si disputano gli Europei di Birmingham
I Campionati Europei di atletica 2026 si svolgeranno a Birmingham da lunedì 10 a domenica 16 agosto.
Con 132 convocati e una squadra ricca di campioni olimpici, mondiali ed europei, l’Italia si presenta all’appuntamento britannico con una delegazione senza precedenti e l’obiettivo di confermarsi tra le principali potenze dell’atletica continentale.