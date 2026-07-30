Europei atletica 2026, Italia da record a Birmingham: convocati 132 azzurri

Mai una Nazionale italiana così numerosa nella storia della rassegna continentale: 70 uomini e 62 donne in gara dal 10 al 16 agosto. Tra le stelle Jacobs, Battocletti, Tamberi, Fabbri, Fantini, Palmisano, Stano, Furlani, Diaz, Dosso e Iapichino.

L’Italia si presenterà ai Campionati Europei di atletica di Birmingham con la squadra più numerosa della propria storia. Il direttore tecnico Antonio La Torre ha convocato 132 atleti, divisi tra 70 uomini e 62 donne, per la rassegna continentale in programma in Gran Bretagna dal 10 al 16 agosto.

Superato il precedente primato stabilito agli Europei di Roma 2024, quando gli azzurri qualificati erano stati 116. La spedizione italiana riunirà campioni affermati, medagliati internazionali e numerosi giovani emergenti.

Da Jacobs a Battocletti, le stelle dell’Italia a Birmingham

Nel gruppo figurano molte delle medaglie d’oro individuali conquistate nell’ultima edizione disputata a Roma. Marcell Jacobs sarà impegnato nei 100 metri, Nadia Battocletti correrà 5000 e 10.000 metri, mentre Yeman Crippa prenderà parte ai 10.000.

Confermati anche Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Leonardo Fabbri nel getto del peso, Sara Fantini nel lancio del martello e Antonella Palmisano nelle gare di marcia.

Tamberi ha già conquistato tre titoli europei, mentre Jacobs e Crippa hanno vinto in due differenti edizioni della manifestazione.

Stano, Furlani, Diaz, Dosso e Iapichino tra i convocati

La squadra comprende anche il campione olimpico della marcia Massimo Stano, il campione mondiale del salto in lungo Mattia Furlani e il due volte iridato indoor del triplo Andy Diaz.

Tra i protagonisti più attesi ci saranno inoltre Andrea Dallavalle, Zaynab Dosso, Larissa Iapichino, Chituru Ali, Filippo Tortu, Catalin Tecuceanu, Pietro Arese, Alessandro Sibilio e Francesco Fortunato.

Convocati anche gli ori olimpici della staffetta Fausto Desalu e Lorenzo Patta, insieme agli emergenti Matteo Sioli, Francesco Pernici, Sofia Fiorini, Francesco Inzoli, Dariya Derkach ed Erika Saraceni.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sei staffette azzurre agli Europei

L’Italia prenderà parte a sei prove di staffetta. Accanto alle tradizionali 4×100 maschile e femminile, alle 4×400 maschile e femminile e alla 4×400 mista, farà il proprio esordio nel programma europeo anche la 4×100 mista.

In alcune specialità potranno essere schierati quattro atleti grazie alle wild card riservate ai campioni in carica. Nelle maratone, invece, il regolamento consente la partecipazione di un massimo di sei rappresentanti per nazione.

Tra i convocati figurano anche due coppie di fratelli: Ala e Osama Zoghlami nei 3000 siepi, Carmelo e Anna Musci rispettivamente nel disco e nel peso. I più giovani della squadra sono Mohamed Soudassi ed Elena Cambiolo, entrambi ancora sotto i vent’anni, mentre il più esperto è il quarantenne Daniele Meucci, alla sua ottava partecipazione agli Europei.

Europei atletica 2026, tutti gli uomini convocati

100 metri, 4×100 e mista: Chituru Ali – Fiamme Gialle

100 metri, 4×100 e mista: Samuele Ceccarelli – Fiamme Oro Padova

100 metri e 4×100: Marcell Jacobs – Fiamme Oro Padova

100 metri, 4×100 e mista: Filippo Randazzo – Fiamme Gialle

200 metri, 4×100 e mista: Eseosa F. Desalu – Fiamme Gialle

200 metri, 4×100 e mista: Filippo Dezza – Bergamo Stars Atletica

200 metri, 4×100 e mista: Eduardo Longobardi – Fiamme Gialle

4×100 e mista: Eric Marek – Esercito/Atl. Bergamo 1959 Oriocenter

4×100 e mista: Lorenzo Patta – Fiamme Gialle

4×100 e mista: Roberto Rigali – Carabinieri/Bergamo Stars Atletica

4×100 e mista: Filippo Tortu – Fiamme Gialle

400 metri, 4×400 e mista: Lorenzo Benati – Fiamme Azzurre

400 metri, 4×400 e mista: Edoardo Scotti – Carabinieri

400 metri, 4×400 e mista: Luca Sito – Fiamme Gialle/Cus Pro Patria Milano

400 metri, 4×400 e mista: Mohamed Soudassi – Enterprise Sport & Service

4×400 e mista: Vanni Picco Akwannor – Atl. Chiari 1946 Libertas

4×400 e mista: Riccardo Meli – Fiamme Gialle

4×400: Vladimir Aceti – Fiamme Gialle

4×400: Federico Falsetti – Assi Giglio Rosso Firenze

4×400: Matteo Raimondi – Carabinieri/Pro Sesto Atl. Cernusco

800 metri: Giovanni Lazzaro – Aeronautica Militare/Assindustria Sport

800 metri: Francesco Pernici – Fiamme Gialle

800 metri: Catalin Tecuceanu – Fiamme Oro Padova

1500 metri: Pietro Arese – Fiamme Gialle

1500 metri: Joao C. M. Bussotti N.J. – Esercito

5000 metri: Konjoneh Maggi – Atletica Casone Noceto

5000 metri: Sebastiano Parolini – G. Alpinistico Vertovese

5000 e 10.000 metri: Francesco Guerra – Carabinieri

10.000 metri: Yemaneberhan Crippa – Fiamme Oro Padova

10.000 metri: Pasquale Selvarolo – Fiamme Azzurre

110 ostacoli: Oliver Mulas – Carabinieri/Athletic Club 96 Alperia

400 ostacoli: Giacomo Bertoncelli – Atl. Insieme Verona

400 ostacoli e 4×400: Alessandro Sibilio – Fiamme Gialle

400 ostacoli: Alessio Sommacal – Atl. Vicentina

3000 siepi: Yassin Bouih – Fiamme Gialle

3000 siepi: Ala Zoghlami – Fiamme Oro Padova

3000 siepi: Osama Zoghlami – Aeronautica Militare

Salto in alto: Christian Falocchi – Fiamme Oro Padova

Salto in alto: Matteo Sioli – Fiamme Azzurre/Euroatletica 2002

Salto in alto: Edoardo Stronati – Fiamme Gialle

Salto in alto: Gianmarco Tamberi – Fiamme Oro Padova

Salto con l’asta: Simone Bertelli – Fiamme Gialle

Salto con l’asta: Matteo Oliveri – Carabinieri/Atl. Virtus Lucca

Salto in lungo: Mattia Furlani – Fiamme Oro Padova

Salto in lungo: Francesco E. Inzoli – Fiamme Gialle/Cus Pro Patria Milano

Salto triplo: Simone Biasutti – Fiamme Gialle

Salto triplo: Andrea Dallavalle – Fiamme Gialle

Salto triplo: Andy Diaz – Fiamme Gialle/Atl. Libertas Unicusano Livorno

Getto del peso: Leonardo Fabbri – Aeronautica Militare

Getto del peso: Riccardo Ferrara – Carabinieri

Getto del peso: Nicholas J. Ponzio – Athletic Club 96 Alperia

Getto del peso: Zane S. Weir – Fiamme Gialle

Lancio del disco: Alessio Mannucci – Aeronautica Militare

Lancio del disco: Carmelo A. Musci – Fiamme Gialle

Lancio del disco: Enrico Saccomano – Aeronautica Militare

Lancio del martello: Giorgio Olivieri – Carabinieri

Lancio del giavellotto: Giovanni Frattini – Carabinieri/La Fratellanza 1874

Maratona: Xavier Chevrier – Atl. Valli Bergamasche Leffe

Maratona: Badr Jaafari – Atletica Casone Noceto

Maratona: Daniele Meucci – Esercito

Maratona: Ahmed Ouhda – Esercito

Maratona: Pietro Riva – Fiamme Oro Padova

Mezza maratona di marcia: Andrea Cosi – Carabinieri/Atl. Firenze Marathon

Mezza maratona di marcia: Francesco Fortunato – Fiamme Gialle

Mezza maratona di marcia: Gianluca Picchiottino – Fiamme Gialle

Maratona di marcia: Andrea Agrusti – Fiamme Gialle

Maratona di marcia: Riccardo Orsoni – Fiamme Gialle

Maratona di marcia: Massimo Stano – Fiamme Oro Padova

Decathlon: Dario Dester – Carabinieri

Decathlon: Alberto Nonino – Quercia Dao Conad

La selezione maschile comprende 70 atleti distribuiti tra velocità, mezzofondo, fondo, ostacoli, salti, lanci, maratona, marcia, prove multiple e staffette.

Europei atletica 2026, tutte le donne convocate

100 metri, 4×100 e mista: Zaynab Dosso – Fiamme Azzurre

100, 200 metri, 4×100 e mista: Gloria Hooper – Atl. Brescia 1950

200 metri, 4×100 e mista: Elena Cambiolo – Quercia Dao Conad

200 metri, 4×100 e mista: Vittoria Fontana – Carabinieri

200 metri, 4×100 e mista: Dalia Kaddari – Fiamme Oro Padova

4×100 e mista: Aurora Berton – Fiamme Gialle

4×100 e mista: Alice Pagliarini – Fiamme Gialle/Atletica Fano Techfem

4×100 e mista: Alessia Pavese – Aeronautica Militare

4×100 e mista: Rachele Torchio – Atl. Mondovì-Acqua San Bernardo

400 metri, 4×400 e mista: Alessandra Bonora – Fiamme Gialle/Bracco Atletica

400 metri, 4×400 e mista: Alice Mangione – Esercito

400 metri, 4×400 e mista: Anna Polinari – Carabinieri

4×400 e mista: Ilaria E. Accame – Aeronautica Militare/Atl. Libertas Unicusano Livorno

4×400 e mista: Sara Cirillo – Acsi Futuratletica

4×400: Rebecca Borga – Fiamme Gialle

4×400: Ginevra Ricci – Esercito

4×400: Virginia Troiani – Cus Pro Patria Milano

4×400: Clarissa Vianelli – Fiamme Oro Padova/Pol. Novatletica Chieri

800 metri e 4×400: Eloisa Coiro – Fiamme Azzurre

1500 metri: Ludovica Cavalli – Fiamme Oro Padova/Bracco Atletica

1500 metri: Gaia Sabbatini – Fiamme Azzurre

1500 metri: Marta Zenoni – Luiss SSD

5000 e 10.000 metri: Nadia Battocletti – Fiamme Azzurre

5000 e 10.000 metri: Federica Del Buono – Carabinieri

5000 metri: Micol Majori – Carabinieri/Pro Sesto Atl. Cernusco

5000 e 10.000 metri: Elisa Palmero – Esercito

100 ostacoli: Giada Carmassi – Esercito

100 ostacoli: Elena Carraro – Fiamme Gialle

100 ostacoli: Celeste Polzonetti – Bracco Atletica

400 ostacoli: Ayomide T. Folorunso – Fiamme Oro Padova

400 ostacoli: Alice Muraro – Aeronautica Militare

400 ostacoli: Rebecca Sartori – Fiamme Oro Padova

3000 siepi: Gaia Colli – Carabinieri

Salto in alto: Marta Morara – Aeronautica Militare

Salto in alto: Idea Pieroni – Carabinieri

Salto in alto: Asia Tavernini – Fiamme Oro Padova/Quercia Dao Conad

Salto con l’asta: Sonia Malavisi – Acsi Futuratletica

Salto con l’asta: Elisa Molinarolo – Fiamme Oro Padova

Salto con l’asta: Virginia Scardanzan – Atletica Silca Conegliano

Salto in lungo: Larissa Iapichino – Fiamme Oro Padova/Atl. Firenze Marathon

Salto triplo: Dariya Derkach – Aeronautica Militare

Salto triplo: Erika G. A. Saraceni – Fiamme Azzurre/Bracco Atletica

Getto del peso: Anna Musci – Alteratletica Locorotondo

Getto del peso: Sara Verteramo – Battaglio CUS Torino Atletica

Lancio del disco: Benedetta Benedetti – Esercito

Lancio del disco: Emily Conte – Fiamme Oro Padova/Atl. Riviera del Brenta

Lancio del disco: Daisy Osakue – Fiamme Gialle

Lancio del martello: Sara Fantini – Carabinieri

Lancio del martello: Rachele Mori – Fiamme Gialle

Lancio del giavellotto: Paola Padovan – Carabinieri

Maratona: Giovanna Epis – Carabinieri

Maratona: Rebecca Lonedo – Fiamme Oro Padova

Maratona: Alessia Tuccitto – Imperiali Atletica

Maratona: Sofiia Yaremchuk – Esercito

Mezza maratona di marcia: Michelle Cantò – Atletica Gran Sasso Teramo

Mezza maratona di marcia: Nicole Colombi – Carabinieri

Mezza maratona di marcia: Alexandrina Mihai – Fiamme Oro Padova

Mezza maratona di marcia: Antonella Palmisano – Fiamme Gialle

Maratona di marcia: Federica Curiazzi – Atl. Bergamo 1959 Oriocenter

Maratona di marcia: Sofia Fiorini – Atl. Libertas Unicusano Livorno

Maratona di marcia: Eleonora A. Giorgi – Fiamme Azzurre

Eptathlon: Sveva Gerevini – Carabinieri

La formazione femminile sarà composta da 62 atlete, con l’Italia rappresentata in quasi tutte le specialità del programma continentale.

Quando si disputano gli Europei di Birmingham

I Campionati Europei di atletica 2026 si svolgeranno a Birmingham da lunedì 10 a domenica 16 agosto.

Con 132 convocati e una squadra ricca di campioni olimpici, mondiali ed europei, l’Italia si presenta all’appuntamento britannico con una delegazione senza precedenti e l’obiettivo di confermarsi tra le principali potenze dell’atletica continentale.