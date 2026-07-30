Europei atletica 2026, svelati i percorsi di maratona e marcia a Birmingham

Le gare su strada si disputeranno nel centro della città britannica durante l’ultimo fine settimana della rassegna continentale. Marcia in programma sabato 15 agosto, maratone domenica 16.
Manca ormai poco all’inizio dei Campionati Europei di atletica 2026, in programma a Birmingham, in Gran Bretagna, dal 10 al 16 agosto. Gli organizzatori hanno presentato i percorsi cittadini che ospiteranno le gare di marcia e le due maratone.
Le prove su strada attraverseranno il centro di Birmingham, offrendo al pubblico la possibilità di seguire da vicino alcuni dei migliori specialisti europei. Gli appuntamenti sono fissati per sabato 15 e domenica 16 agosto.
Europei atletica 2026, il percorso delle gare di marcia
Le gare di marcia sulle distanze di 21,097 e 42,195 chilometri si disputeranno sabato 15 agosto.
Gli atleti partiranno da Colmore Row e raggiungeranno il traguardo a Victoria Square, affrontando un circuito cittadino lungo un chilometro.
Il percorso passerà lungo Waterloo Street, Temple Row West e Colmore Row, consentendo agli spettatori di vedere più volte il passaggio dei partecipanti durante lo svolgimento delle prove.
L’intero tracciato sarà delimitato dalle transenne. Saranno inoltre predisposti punti di attraversamento controllati per permettere il passaggio dei pedoni.
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Maratone domenica 16 agosto a Birmingham
Le maratone femminile e maschile saranno protagoniste dell’ultima giornata degli Europei, domenica 16 agosto.
La prova femminile partirà alle ore 8.30, mentre la gara maschile prenderà il via alle 9.10. Entrambe avranno partenza e arrivo a Victoria Square.
Gli atleti completeranno otto giri di un circuito di cinque chilometri nel centro della città. La formula permetterà al pubblico di seguire in più occasioni lo sviluppo della gara e di accompagnare i maratoneti durante le impegnative miglia conclusive.
Le strade attraversate dalle maratone
Il percorso toccherà Colmore Row e Church Street, Holliday Street, Granville Street, Sheepcote Street, Sand Pits, Ludgate Hill, Charlotte Street e Warstone Lane.
I tracciati cittadini completeranno così il programma degli Europei di Birmingham, portando le gare di resistenza fuori dallo stadio e nel cuore della città britannica.