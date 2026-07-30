VNL 2026, Italia eliminata dagli Stati Uniti: azzurri ko 3-0 nei quarti

Si chiude a Ningbo il cammino della squadra di Ferdinando De Giorgi. Gli USA si impongono con i parziali di 25-22, 25-21 e 25-21, conquistando la semifinale contro il Giappone.

Si ferma ai quarti di finale il percorso dell’Italia nella Volleyball Nations League 2026. Alla Beilun Sport and Arts Centre di Ningbo, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sono stati sconfitti per 3-0 dagli Stati Uniti, che si sono imposti con i parziali di 25-22, 25-21 e 25-21.

L’Italia non è riuscita a esprimere il proprio gioco migliore, mentre la formazione guidata da Karch Kiraly ha offerto una prestazione efficace in tutti i fondamentali. A fare la differenza è stato soprattutto il servizio statunitense, capace di mettere in grande difficoltà la ricezione azzurra.

Italia fuori ai quarti della VNL 2026

Resta il rammarico per un’eliminazione arrivata dopo una fase intercontinentale nella quale l’Italia aveva ottenuto tre vittorie a Ottawa, due a Lubiana e altre tre a Osaka.

Gli azzurri avevano già affrontato gli Stati Uniti il 15 giugno alla TD Place Arena di Ottawa, riuscendo in quell’occasione a vincere per 3-2. Nel quarto di finale di Ningbo, però, gli americani hanno preso il controllo dell’incontro e non hanno concesso set alla squadra italiana.

Le formazioni iniziali di Italia-USA

Ferdinando De Giorgi ha scelto la diagonale formata da Simone Giannelli e Yuri Romanò, con Daniele Lavia e Mattia Bottolo schiacciatori, Lorenzo Mati e Giovanni Sanguinetti al centro e Fabio Balaso libero.

Gli Stati Uniti sono partiti con Matthew Anderson, Taylor Averill, Micah Christenson, Gabriel Hanes, Ethan Champlin e Erik Shoji nel ruolo di libero.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Primo set deciso nel finale

L’Italia ha iniziato la partita in maniera contratta, consentendo agli Stati Uniti di portarsi sul 9-6. De Giorgi ha fermato subito il gioco con il primo time-out della gara.

Con il passare dei minuti gli azzurri hanno trovato maggiore fluidità. Romanò ha ridotto lo svantaggio sul 12-9, mentre le due squadre hanno successivamente dato vita a una fase equilibrata e di buon livello.

Bottolo ha firmato il pareggio sul 17-17, ma gli Stati Uniti sono tornati avanti con margini minimi. Romanò ha mantenuto l’Italia a contatto sul 21-20, prima dell’allungo conclusivo degli americani, che hanno chiuso il parziale sul 25-22.

Il servizio degli USA fa la differenza nel secondo set

L’Italia è partita meglio nel secondo parziale, trovando il primo vantaggio. Gli Stati Uniti hanno però ristabilito rapidamente la parità e completato il sorpasso sul 5-4.

De Giorgi ha inserito Luca Porro al posto di Lavia. Hanes ha poi realizzato l’ace del 9-6, al quale Sanguinetti ha risposto con un servizio vincente per il momentaneo 9-8.

La pressione statunitense dalla battuta ha permesso agli USA di allungare fino al 13-8. Il commissario tecnico azzurro ha chiamato un altro time-out e inserito Domenico Laurenzano al posto di Balaso.

Bottolo ha provato a riavvicinare l’Italia, ma l’attacco americano ha continuato a trovare punti importanti. Champlin ha firmato il diciassettesimo punto degli Stati Uniti, che hanno poi conquistato il set per 25-21 al terzo tentativo utile.

L’Italia spreca il vantaggio nel terzo parziale

Il terzo set è iniziato in equilibrio sul 4-4. L’Italia ha mostrato maggiore aggressività e ha trovato il vantaggio con Porro sul 7-6.

Un ace di Sanguinetti ha portato gli azzurri sull’11-8, massimo vantaggio italiano della partita. Bottolo ha successivamente realizzato il punto del 13-9.

Gli Stati Uniti hanno però reagito, riducendo il distacco sul 15-13. Gli americani hanno prima raggiunto la parità sul 17-17 e poi effettuato il sorpasso sul 18-17.

Dopo aver conquistato il comando, la squadra di Kiraly non lo ha più lasciato, chiudendo anche il terzo set per 25-21 e assicurandosi la qualificazione alla semifinale.

Le semifinali della Volleyball Nations League

Gli Stati Uniti affronteranno il Giappone nella prima semifinale. La Slovenia attende invece di conoscere la propria avversaria, che uscirà dall’ultimo quarto di finale tra Polonia e Ucraina, in programma alle ore 13.30 italiane alla Beilun Sport and Arts Centre.

Domani sarà una giornata di recupero per tutte le squadre qualificate alle semifinali.

Il tabellino di Italia-USA

ITALIA-USA 0-3 (22-25, 21-25, 21-25)

Italia: Giannelli 1, Bottolo 14, Mati 4, Romanò 16, Lavia 2, Sanguinetti 7, Balaso (L). Laurenzano, Sbertoli, Sani, Porro. Non entrati: Galassi, Russo, Bovolenta. Allenatore: Ferdinando De Giorgi.

Stati Uniti: Averill 5, Christenson 2, Champlin 11, McHenry 2, Hanes 21, Anderson 13, Shoji (L). Jendryk, Robinson, Ma’a 1, Hartke. Non entrati: Briggs, De Falco, Knigge. Allenatore: Karch Kiraly.

Arbitri: Vladimir Simonovic (Svizzera), Ksenija Jurkovic (Croazia).

Durata set: 27 minuti, 28 minuti, 30 minuti.

Italia: 5 ace, 14 battute sbagliate, 4 muri, 17 errori totali.

Stati Uniti: 14 ace, 15 battute sbagliate, 3 muri, 17 errori totali.