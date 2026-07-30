Mondiali scherma 2026, fioretto femminile d’oro: Italia chiude con otto medaglie

Batini, Favaretto, Errigo e Cristino travolgono gli Stati Uniti 45-29 nella finale di Hong Kong. L’Italscherma termina la rassegna con quattro ori e quattro argenti, mentre la sciabola maschile chiude all’ottavo posto.

Il Dream Team del fioretto femminile sale ancora una volta sul gradino più alto del podio. Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino hanno conquistato la medaglia d’oro nella prova a squadre dei Campionati Mondiali di scherma di Hong Kong 2026.

Nell’ultima giornata di gare alla AsiaWorld-Arena, le azzurre guidate dal commissario tecnico Simone Vanni hanno dominato la finale contro gli Stati Uniti, imponendosi con il netto punteggio di 45-29.

Con questo successo l’Italscherma conclude la rassegna iridata cinese con un bilancio complessivo di otto medaglie: quattro ori e quattro argenti.

Il percorso perfetto delle fiorettiste azzurre

L’Italia è entrata direttamente in gara dagli ottavi di finale, superando Israele con il risultato di 45-18.

Nei quarti le azzurre hanno lasciato soltanto 19 stoccate all’Ungheria, chiudendo l’assalto sul 45-19. In semifinale è arrivato un altro successo netto, questa volta contro il Giappone, battuto 45-25.

La finale contro gli Stati Uniti ha confermato la superiorità della formazione italiana, capace di prendere il controllo dell’incontro e di conquistare il titolo mondiale con sedici stoccate di vantaggio.

Dream Team imbattuto per tutta la stagione

La medaglia d’oro di Hong Kong completa una stagione perfetta per il fioretto femminile italiano.

Il Dream Team ha vinto tutte le cinque tappe di Coppa del Mondo disputate e si era già laureato campione d’Europa. Il successo iridato consente quindi alle azzurre di chiudere l’annata internazionale senza sconfitte.

Sciabola maschile eliminata nei quarti

Si è invece concluso con l’ottavo posto il Mondiale della squadra italiana di sciabola maschile formata da Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri e Cosimo Bertini.

Gli azzurri, guidati in panchina dal commissario tecnico Andrea Terenzio, sono stati eliminati nei quarti di finale dalla Romania con il punteggio di 45-36.

Nel tabellone per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto, l’Italia è stata poi sconfitta dalla Russia per 45-40.

Gli infortuni di Gallo e Neri

La formazione azzurra non ha potuto disputare la finale per il settimo posto contro la Cina a causa degli infortuni riportati da Michele Gallo e Matteo Neri.

Gallo si è fermato durante l’assalto contro la Romania per un problema muscolare, indicato dal commissario tecnico come una possibile lesione al gluteo la cui entità dovrà essere valutata.

Neri ha invece riportato una distorsione alla caviglia destra durante il match contro la Russia. L’infortunio è avvenuto sul punteggio di 33-32, nel corso di un affondo.

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Terenzio: “C’è delusione, dobbiamo fare meglio”

Andrea Terenzio ha ricordato le difficoltà affrontate dalla squadra, priva del capitano e punto di riferimento Luca Curatoli, senza però nascondere l’amarezza per il risultato.

Il commissario tecnico ha sottolineato come l’Italia avesse iniziato positivamente la competizione contro la Germania, prima di incontrare maggiori difficoltà nel quarto di finale.

Contro la Romania gli azzurri sono rimasti in partita fino a una fase dell’assalto, ma alcuni passaggi a vuoto hanno consentito agli avversari di costruire un vantaggio che la squadra italiana non è riuscita a recuperare.

Terenzio ha quindi evidenziato come le aspettative nei confronti della Nazionale fossero superiori, ribadendo la necessità di analizzare il risultato e lavorare per migliorare.

Il bilancio dell’Italia ai Mondiali di Hong Kong

L’oro del fioretto femminile permette alla spedizione azzurra di concludere i Campionati Mondiali di Hong Kong con otto medaglie complessive.

Il trionfo di Batini, Favaretto, Errigo e Cristino chiude così la rassegna con un altro titolo e conferma il dominio stagionale della squadra femminile di fioretto.