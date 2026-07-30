Tour de l’Ain 2026, Mariault vince la tappa regina: Beloki trionfa nella generale

Il francese della CIC Pro Cycling Academy conquista a Lélex Monts-Jura il primo successo da professionista, precedendo Markel Beloki e Brieuc Rolland. Lo spagnolo della EF Education-EasyPost si aggiudica la corsa, mentre Nicola Conci chiude sesto sia di tappa sia nella classifica finale.

Axel Mariault ha conquistato la terza e ultima tappa del Tour de l’Ain 2026, imponendosi nello sprint ristretto sul traguardo di Lélex Monts-Jura. Il corridore della CIC Pro Cycling Academy ha preceduto Markel Beloki e Brieuc Rolland, festeggiando così la prima vittoria della carriera tra i professionisti.

La seconda posizione ha permesso a Beloki di difendere senza difficoltà il primato e di aggiudicarsi la classifica generale. Nicola Conci, ancora protagonista nelle fasi decisive, ha concluso al sesto posto sia la frazione sia la corsa a tappe francese.

Mariault conquista la tappa regina

La frazione conclusiva, lunga 131,5 chilometri da Oyonnax a Lélex Monts-Jura, ha premiato Axel Mariault al termine di una giornata caratterizzata da numerosi attacchi e da una forte selezione sull’ultima salita.

Il francese ha gestito al meglio lo sprint del gruppo di testa, superando negli ultimi metri Beloki, partito alla ricerca della doppietta personale dopo il successo ottenuto nella seconda tappa.

Per il ventottenne della CIC Pro Cycling Academy è arrivato il primo successo da professionista, ottenuto sulle strade di casa e accompagnato anche dal secondo posto nella graduatoria finale.

La fuga e la selezione sull’ultima salita

Dopo una fase iniziale molto combattuta, Eivind Broholt Fougner e Gil Gelders sono riusciti a costruire la fuga di giornata. Alle loro spalle hanno provato a muoversi Johan Jacobs, Thor Michielsen e Patryk Goszczurny, senza però riuscire a completare il ricongiungimento.

Gelders ha successivamente proseguito da solo, ma è stato ripreso a 27 chilometri dall’arrivo da un gruppo già fortemente selezionato.

Sull’ultima salita sono rimasti davanti Markel Beloki e Jefferson Cepeda per la EF Education-EasyPost, insieme a Jamie Meehan, Henrique Bravo, Axel Mariault e Huw Buck Jones.

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Conci rientra in discesa e prova ad attaccare

Nicola Conci è riuscito a riportarsi sui battistrada durante la discesa. Con lui sono rientrati anche Rémi Arsac e Brieuc Rolland, mentre Adam Howell è scivolato poco dopo aver raggiunto il gruppo di testa.

Nel lungo falsopiano verso il traguardo si sono susseguiti diversi tentativi. Cepeda ha provato più volte ad allungare, trovando spesso la risposta di Conci, che a sua volta ha cercato di sorprendere gli avversari con alcune accelerazioni.

A due chilometri dalla conclusione l’ecuadoriano della EF Education-EasyPost è riuscito ad aprire un piccolo margine. La sua azione è stata però neutralizzata a circa 300 metri dall’arrivo grazie al lavoro di Huw Buck Jones e al successivo rilancio di Jamie Meehan.

Beloki vince il Tour de l’Ain 2026

Una volta ripreso il compagno, Beloki ha lanciato la volata, ma Mariault ha trovato lo spunto migliore e lo ha superato negli ultimi metri. Brieuc Rolland ha completato il podio di giornata, davanti a Jamie Meehan e Rémi Arsac.

Beloki ha comunque conservato la maglia di leader, aggiudicandosi il Tour de l’Ain con 52 secondi di vantaggio su Mariault e 55 su Meehan.

La EF Education-EasyPost chiude così la corsa con due vittorie di tappa, ottenute da Noah Hobbs e dallo stesso Beloki, oltre al successo nella classifica generale.

Nicola Conci migliore degli italiani

Nicola Conci ha terminato la tappa regina in sesta posizione, confermandosi tra gli uomini più competitivi della corsa.

Il corridore della XDS Astana Team ha ottenuto lo stesso piazzamento nella classifica generale conclusiva, risultando il migliore degli italiani al Tour de l’Ain 2026.

Tour de l’Ain 2026, ordine d’arrivo della terza tappa

Axel Mariault (CIC Pro Cycling Academy) 3:26:32 Markel Beloki Fernandez (EF Education-EasyPost) Brieuc Rolland (Groupama-FDJ United) Jamie Meehan (Cofidis) Rémi Arsac (Decathlon CMA CGM Team) Nicola Conci (XDS Astana Team) Henrique Ribeiro Bravo (Soudal Quick-Step) Huw Buck Jones (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme) +0:05 Jefferson Alexander Cepeda Ortiz (EF Education-EasyPost) +0:05 Thomas Gachignard (TotalEnergies) +0:57

Tour de l’Ain 2026, classifica generale finale