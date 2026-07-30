Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Irma Testa e Filippo Tortu portabandiera dell’Italia

La pugile campana e il velocista lombardo guideranno la delegazione azzurra durante la cerimonia d’apertura del 21 agosto allo stadio Iacovone. L’Italia Team sarà composto da circa 500 atleti.

Irma Testa e Filippo Tortu saranno i portabandiera dell’Italia Team ai XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La pugile campana e il velocista lombardo sfileranno con il Tricolore davanti alla delegazione azzurra durante la cerimonia d’apertura.

L’appuntamento è fissato per venerdì 21 agosto allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto. I due campioni guideranno la squadra più numerosa della manifestazione, composta da circa 500 atleti impegnati in tutte le discipline presenti nel programma.

Irma Testa portabandiera a Taranto 2026

Irma Testa, soprannominata “The Butterfly”, è stata la prima pugile italiana a partecipare ai Giochi Olimpici, debuttando a Rio 2016.

A Tokyo 2020 ha conquistato la medaglia di bronzo, diventando anche la prima boxeuse azzurra a salire su un podio olimpico.

Nel suo palmarès figura il titolo mondiale dei 57 kg vinto a Nuova Delhi nel 2023, arrivato dopo l’argento iridato ottenuto a Istanbul nel 2022.

La pugile campana ha conquistato anche due titoli europei, nel 2019 e nel 2022, il bronzo ai Giochi Europei di Cracovia 2023 e l’argento ai Giochi Olimpici Giovanili di Nanchino 2014.

Filippo Tortu guiderà la delegazione azzurra

Filippo Tortu è stato il primo atleta italiano a scendere sotto i dieci secondi nei 100 metri, fermando il cronometro a 9.99.

Il velocista è stato uno dei protagonisti dello storico oro olimpico conquistato dall’Italia nella staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020.

Nella stessa specialità ha vinto anche l’oro alle World Relays di Chorzow nel 2021, l’argento ai Mondiali di Budapest 2023, l’oro agli Europei di Roma 2024 e l’argento ai Giochi Europei del 2023.

Con il quartetto azzurro aveva già conquistato il titolo ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. A livello individuale, nei 200 metri, ha ottenuto anche l’argento europeo nel 2024 e il bronzo continentale nel 2022.

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Circa 500 azzurri ai Giochi del Mediterraneo

Testa e Tortu avranno l’onore di portare il Tricolore e aprire la sfilata dell’Italia Team nella quarta edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata nel nostro Paese.

La composizione ufficiale della delegazione sarà comunicata alla chiusura dei termini previsti per le iscrizioni. La squadra sarà formata da circa 500 atleti e sarà presente in tutte le discipline inserite nel programma.

Gli azzurri potranno contare sul sostegno del pubblico di casa per tutta la durata della manifestazione, che proseguirà in Puglia fino al 3 settembre.

La sfilata allo stadio Iacovone, guidata da Irma Testa e Filippo Tortu, rappresenterà il primo momento simbolico dei Giochi e darà ufficialmente il via all’avventura dell’Italia Team a Taranto 2026.