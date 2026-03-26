Premier Padel 2026, il circuito sbarca negli Usa: il Miami P1 in diretta su Sky

Da venerdì 27 a domenica 29 marzo il grande padel protagonista al Miami Beach Convention Center. Quarti, semifinali e finali live su Sky Sport e in streaming su NOW.
Il Premier Padel 2026 fa tappa negli Stati Uniti con il torneo Miami P1, in programma da venerdì 27 a domenica 29 marzo al Miami Beach Convention Center. In campo alcuni dei migliori giocatori e delle migliori giocatrici del circuito internazionale.
L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW, con la copertura delle fasi decisive del torneo, a partire dai quarti di finale fino alle finali di domenica.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Quarti di finale in diretta venerdì 27 marzo
La programmazione parte venerdì con i quarti di finale, in onda dalle 15 alle 3 su Sky Sport Max. Le telecronache saranno affidate a Ettore Mazzara, Mauricio Algarra, Alessandro Lupi, Emiliano Siciliani, Giuseppe Di Giovanni e Gustavo Spector.
Sabato le semifinali
Le semifinali si giocheranno sabato 28 marzo, con diretta dalle 17 all’1 su Sky Sport Max, con la possibilità di seguire alcune sfide anche su Sky Sport Tennis a partire dalle 22.15. Telecronaca affidata a Stefano De Grandis, Saverio Palmieri, Giuseppe Di Giovanni e Mauricio Algarra.
Domenica le finali del Miami P1
Le finali sono in programma domenica 29 marzo:
- Finale femminile dalle 22 su Sky Sport Max (dalle 23 anche su Sky Sport Tennis)
- Finale maschile da mezzanotte su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max
Le telecronache saranno curate da Alessandro Lupi e Saverio Palmieri.
Il torneo rappresenta una nuova tappa della stagione del Premier Padel, circuito che continua a consolidare la propria dimensione internazionale con eventi di alto livello e la presenza dei migliori protagonisti della disciplina.