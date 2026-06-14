Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Antalya: Roberta Di Francesco conquista il bronzo individuale

Dopo il bronzo nel mixed team ricurvo insieme a Matteo Borsani, l’arciera azzurra sale nuovamente sul podio nella tappa di Coppa del Mondo ad Antalya. Decisiva la vittoria nella finale per il terzo posto contro la campionessa olimpica sudcoreana An San.

Roberta Di Francesco firma una giornata da protagonista assoluta nella tappa di Coppa del Mondo di tiro con l’arco in corso ad Antalya, in Turchia. Dopo aver conquistato il bronzo nel mixed team ricurvo insieme a Matteo Borsani, l’arciera delle Fiamme Azzurre mette al collo una seconda medaglia, questa volta a livello individuale, salendo sul terzo gradino del podio al termine di una prestazione di grande personalità.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Di Francesco si ferma in semifinale

L’avventura dell’azzurra nelle sfide individuali si interrompe a un passo dalla finale. In semifinale contro la messicana Ana Vazquez l’arciera abruzzese fatica a trovare continuità nelle prime volée e cede il primo set per 26-24. Le successive frazioni restano equilibrate, ma la messicana riesce a imporsi due volte di misura per 28-27, conquistando così l’accesso alla finale.

Bronzo contro la campionessa olimpica An San

La reazione di Roberta Di Francesco arriva nella finale per il terzo posto contro una delle avversarie più prestigiose del panorama internazionale, la sudcoreana An San, campionessa olimpica di Tokyo 2020.

L’azzurra dimostra subito solidità e freddezza. I primi due set si chiudono in perfetta parità, rispettivamente sul 27-27 e sul 28-28. Nel terzo set Di Francesco piazza un eccellente 29-28 che le consente di portarsi avanti sul 4-2. Nell’ultima frazione mantiene alta la qualità delle sue frecce e chiude il confronto sul 28-27, conquistando il successo per 6-2 e la medaglia di bronzo.

Un percorso da protagonista ad Antalya

Il podio individuale rappresenta il coronamento di una settimana di altissimo livello per l’arciera italiana. Di Francesco aveva chiuso la fase di qualificazione al quinto posto con 666 punti, guadagnando l’accesso diretto al terzo turno.

Nel tabellone eliminatorio aveva poi superato la turca Tarakci per 6-2 e la tedesca Bauer con lo stesso punteggio. Nei quarti di finale era arrivata l’impresa più importante, con la vittoria per 6-2 sulla numero uno del ranking mondiale, la sudcoreana Kang, risultato che le aveva spalancato le porte della semifinale.

Per la portacolori delle Fiamme Azzurre si tratta del primo podio individuale in Coppa del Mondo, ottenuto al termine di una giornata nella quale ha saputo gestire al meglio il vento, la pressione e il prestigio delle avversarie affrontate.