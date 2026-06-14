Superbike, Misano: Bulega completa il weekend perfetto, Montella ancora sul podio in Gara 2

Nicolò Bulega domina anche Gara 2 del Round Emilia-Romagna e firma la venticinquesima vittoria consecutiva in Superbike. Alle sue spalle ancora Iker Lecuona e Yari Montella, che approfitta della caduta di Axel Bassani nel finale per conquistare un nuovo podio davanti al pubblico di Misano.
Nicolò Bulega continua a riscrivere i numeri della Superbike. Il pilota dell’Aruba.it Racing-Ducati chiude il Round dell’Emilia-Romagna con un en plein straordinario, imponendosi anche in Gara 2 dopo aver già conquistato la Superpole Race e Gara 1. Sul circuito di Misano il leader del campionato centra così la sua venticinquesima vittoria consecutiva, confermandosi il punto di riferimento assoluto della categoria.
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Alle spalle dell’emiliano si ripete lo stesso podio visto nelle altre gare del weekend. Iker Lecuona porta la sua Ducati al secondo posto, mentre Yari Montella conquista ancora una volta la terza piazza, regalando ai tifosi italiani un altro risultato di prestigio.
Bulega prende il comando e non si volta più indietro
La gara si apre con uno spunto aggressivo di Lecuona, che riesce a superare Bulega nelle prime battute. Ottima anche la partenza di Axel Bassani, subito in lotta per le posizioni di vertice davanti al compagno di squadra Alex Lowes.
La leadership dello spagnolo dura però poco. Già nel corso del primo giro Bulega torna al comando sfruttando un errore del rivale e inizia a imporre il proprio ritmo. Da quel momento il pilota Ducati costruisce progressivamente il vantaggio, senza concedere alcuna possibilità di replica agli avversari.
Sfortuna per Manzi, ritirato Oliveira
Le prime fasi della corsa sono caratterizzate da diversi episodi. Stefano Manzi finisce nella ghiaia dopo un contatto con Alvaro Bautista, riuscendo comunque a rientrare in pista. Problemi anche per Ryan Vickers e Lorenzo Baldassarri, costretti ad abbandonare ogni ambizione di risultato.
Nel corso della gara Miguel Oliveira è invece costretto al ritiro per problemi fisici, non ancora completamente recuperato dopo il recente rientro alle competizioni.
Montella approfitta della caduta di Bassani
Quando mancano pochi giri al termine sembra essere Axel Bassani l’uomo destinato a completare il podio. Il pilota della Bimota occupa stabilmente la terza posizione, ma a cinque tornate dalla bandiera a scacchi perde il controllo della moto in curva 8 e finisce a terra.
L’episodio spalanca la strada a Yari Montella, bravo a restare costantemente in zona podio per tutta la gara e a sfruttare l’occasione nel finale. Per il pilota italiano arriva così un altro terzo posto che conferma l’ottimo momento di forma vissuto nel weekend romagnolo.
Lowes quarto, Locatelli settimo
Alle spalle del podio chiude Alex Lowes, autore di una prova solida con la Bimota. Quinta posizione per la sorpresa Tarran Mackenzie davanti ad Alberto Surra, ancora una volta competitivo nelle posizioni di vertice.
Settimo Andrea Locatelli, migliore tra i piloti Yamaha ufficiali, seguito da Remy Gardner e Michael Van der Mark. A completare la top ten è Sam Lowes.
Ordine d’arrivo Gara 2
Nicolò Bulega (Ducati)
Iker Lecuona (Ducati) +5.101
Yari Montella (Ducati) +14.016
Alex Lowes (Bimota) +15.959
Tarran Mackenzie (Ducati) +18.733
Alberto Surra (Ducati) +20.258
Andrea Locatelli (Yamaha) +22.107
Remy Gardner (Yamaha) +22.886
Michael Van der Mark (BMW) +27.624
Sam Lowes (Ducati) +27.661