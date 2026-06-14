Europei canoa velocità e paracanoa 2026: tre medaglie per l’Italia nella sessione mattutina

Buon avvio per la spedizione azzurra agli Europei senior di canoa velocità e paracanoa in corso a Montemor-o-Velho, in Portogallo. Arrivano il bronzo di Lucrezia Zironi e Giada Rossetti nel K2 500 femminile e gli argenti di Olympia Della Giustina nel C1 500 femminile e Vitktoryia Pistis Shablova nel VL1 200 femminile.

L’Italia apre la giornata delle finali agli Europei senior 2026 di canoa velocità e paracanoa con un bottino di tre medaglie nella sessione mattutina disputata a Montemor-o-Velho, in Portogallo. Gli azzurri conquistano un bronzo e due argenti grazie alle prestazioni di Lucrezia Zironi e Giada Rossetti, Olympia Della Giustina e Vitktoryia Pistis Shablova.

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Bronzo olimpico nel K2 500 femminile

La medaglia arriva nella specialità olimpica del K2 500 femminile, dove Lucrezia Zironi e Giada Rossetti chiudono al terzo posto con il tempo di 1:46.856. Le azzurre terminano alle spalle della Germania, vincitrice in 1:45.896, e della Polonia, seconda in 1:46.426. Un risultato importante per l’equipaggio italiano, che sale sul podio continentale in una delle discipline più prestigiose del programma.

Casadei e Tacchini chiudono quinti nel C2 500

Nella finale del C2 500 maschile, Gabriele Casadei e Carlo Tacchini terminano in quinta posizione con il crono di 1:44.181. Il successo va agli atleti individuali neutrali Zakhar Petrov e Ivan Shtyl, capaci di imporsi in 1:42.801 davanti alla Spagna e all’Ungheria.

Ai piedi del podio Andrea Di Liberto nel K1 200 maschile. L’azzurro conclude quarto in 34.293, a soli 190 millesimi dalla medaglia di bronzo conquistata dall’ungherese Gergely Balogh. Vittoria allo spagnolo Carlos Arevalo.

Più indietro Nicolae Craciun nel C1 500 maschile. L’italiano chiude ottavo in 1:48.776 nella gara vinta dal ceco Martin Fuksa davanti all’atleta individuale neutrale Alexey Korovashkov e al greco Stefanos Dimopoulos.

Argento per Olympia Della Giustina

Nelle specialità non olimpiche arriva una splendida medaglia d’argento grazie a Olympia Della Giustina nel C1 500 femminile. L’azzurra conclude in 2:03.347, alle spalle soltanto dell’ucraina Liudmyla Luzan, dominatrice della finale in 2:00.822. Completa il podio l’ungherese Reka Opavszky.

Paracanoa, argento per Pistis Shablova

Arriva un’altra soddisfazione dalla paracanoa. Nel VL1 200 femminile Vitktoryia Pistis Shablova conquista la medaglia d’argento con il tempo di 1:11.881. Davanti a lei soltanto l’atleta individuale neutrale Aleksandra Dupik, mentre il bronzo va alla polacca Katarzyna Sobczak.

Nelle altre finali della paracanoa, Eleonora Embriaco chiude sesta nel KL3 200 femminile in 49.789, mentre Mirko Nicoli termina sesto nel VL3 200 maschile con il crono di 49.100.

L’Italia archivia così la prima parte di giornata con tre medaglie e diversi piazzamenti di rilievo, confermando la competitività del movimento azzurro sia nella canoa velocità sia nella paracanoa.