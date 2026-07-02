Premier Padel, Bordeaux P2 in diretta su Sky e NOW: programma, orari e finali

Da venerdì 3 a domenica 5 luglio il circuito Premier Padel fa tappa in Francia. In campo i big del circuito, con finali domenica dalle 14 su Sky Sport Max e Sky Sport 257.

Prosegue su Sky e in streaming su NOW la stagione del Premier Padel 2026. Da domani, venerdì 3 luglio, fino a domenica 5 luglio, i migliori giocatori del mondo saranno protagonisti in Francia per il Bordeaux Premier Padel P2.

Il torneo porterà in campo le coppie più attese del circuito, sia nel tabellone femminile sia in quello maschile, con diretta delle fasi decisive su Sky e NOW.

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Bordeaux Premier Padel P2, le sfide più attese

Nel tabellone femminile prosegue il confronto tra le tre coppie che stanno segnando la stagione: Triay/Brea, González/Josemaría e Ustero/Sanchez.

Nel maschile, invece, continua il duello al vertice tra Tapia/Coello e Chingotto/Galán, protagonisti annunciati anche della tappa francese.

Premier Padel su Sky e NOW

La copertura televisiva del Bordeaux Premier Padel P2 partirà domani, venerdì 3 luglio, con i quarti di finale. Le partite saranno trasmesse dalle 10:00 e dalle 17:00 su Sky Sport Max, con le telecronache di Emiliano Pozzoni, Luis Ovando ed Emiliano Siciliani.

Sabato 4 luglio spazio alle semifinali: dalle 13:00 quelle femminili e dalle 17:00 quelle maschili, in diretta su Sky Sport 257. Al commento si alterneranno Emiliano Pozzoni, Luis Ovando e Saverio Palmieri.

Domenica 5 luglio si giocheranno le finali. La finale femminile è in programma dalle 14:00 su Sky Sport Max e Sky Sport 257, mentre la finale maschile si disputerà dalle 16:00 su Sky Sport 257. Telecronaca affidata a Emiliano Siciliani e Nicolò Cotto.

Il programma del Bordeaux Premier Padel P2 su Sky e NOW

Venerdì 3 luglio

Quarti di finale

Dalle 10:00 e dalle 17:00 su Sky Sport Max

Sabato 4 luglio

Semifinali

Dalle 13:00 e dalle 17:00 su Sky Sport 257

Domenica 5 luglio

Finale femminile

Alle 14:00 su Sky Sport Max e Sky Sport 257

Finale maschile

Alle 16:00 su Sky Sport 257