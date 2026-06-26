Premier Padel 2026, Valladolid P2 in diretta su Sky e NOW: programma e orari

Da oggi, venerdì 26 giugno, a domenica 28 giugno il Valladolid Premier Padel P2 sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW. Domenica le finali dalle 17 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix.

Prosegue su Sky e in streaming su NOW la stagione del Premier Padel 2026. Da oggi, venerdì 26 giugno, fino a domenica 28 giugno, i migliori giocatori del circuito saranno protagonisti in Spagna per il Valladolid Premier Padel P2.

Il torneo si gioca in una cornice speciale come la Plaza Mayor di Valladolid, sede di uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale.

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Premier Padel a Valladolid: i protagonisti attesi

Nel tabellone maschile riflettori puntati sui numeri uno al mondo Tapia/Coello, tra le coppie più attese del torneo.

Grande interesse anche per il tabellone femminile, con protagoniste di primo piano come Triay/Brea e González/Josemaría.

Oggi i quarti di finale su Sky e NOW

La programmazione su Sky e NOW parte oggi, venerdì 26 giugno, con i quarti di finale.

Le partite saranno trasmesse dalle 9 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. La copertura proseguirà poi dalle 17 su Sky Sport Mix, con collegamento anche su Sky Sport Tennis dalle 19.

Le telecronache saranno affidate a Stefano De Grandis, Saverio Palmieri, Emiliano Pozzoni e Mauricio Algarra.

Sabato semifinali, domenica le finali

Sabato 27 giugno sarà la giornata delle semifinali, in diretta dalle 9 e poi dalle 18 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, con telecronache di Saverio Palmieri e Luis Ovando.

Domenica 28 giugno spazio alle finali: la finale femminile è in programma alle 17, mentre la finale maschile si giocherà alle 19. Entrambe saranno trasmesse su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, con telecronaca di Emiliano Pozzoni e Mauricio Algarra.

This is Padel su Sky Sport Mix

Oggi, venerdì 26 giugno, torna anche “This is Padel”, in onda alle 16.30 su Sky Sport Mix.

Il programma, curato e condotto da Alessandro Lupi, proporrà analisi, highlights e approfondimenti dal mondo del padel. La puntata sarà arricchita da un’intervista esclusiva al presidente della Federazione Internazionale Padel, Luigi Carraro, e a Pietro Giovannini, giovane talento italiano classe 2008.

Il programma del Valladolid Premier Padel P2 su Sky e NOW

Venerdì 26 giugno

Quarti di finale

Dalle 9 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

Dalle 17 su Sky Sport Mix

Dalle 19 anche su Sky Sport Tennis

Streaming su NOW

Sabato 27 giugno

Semifinali

Dalle 9 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

Dalle 18 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

Streaming su NOW

Domenica 28 giugno

Finale femminile

Alle 17 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

Streaming su NOW

Finale maschile

Alle 19 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

Streaming su NOW