Premier Padel 2026, il circuito sbarca in Paraguay: su Sky il torneo di Asunción

Da venerdì 8 a domenica 10 maggio appuntamento con l’“Ueno Bank Asunción Premier Padel P2” in diretta su Sky e NOW. In campo le migliori coppie del circuito mondiale, con Chingotto/Galán e González/Josemaría tra i protagonisti più attesi
Il Premier Padel fa tappa ad Asunción
Il circuito Premier Padel 2026 continua il proprio viaggio internazionale e nel weekend approda in Paraguay per l’“Ueno Bank Asunción Premier Padel P2”.
Da venerdì 8 a domenica 10 maggio il grande padel sarà protagonista al Parque Olímpico Gran Asunción, all’interno del Comité Olímpico Paraguayo, primo dei due appuntamenti sudamericani della stagione 2026.
L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
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Le coppie più attese del torneo
Nel tabellone maschile i riflettori saranno puntati sulla coppia composta da Federico Chingotto e Alejandro Galán, tra le più competitive dell’intero circuito.
Grande attesa anche nel torneo femminile per Ariana Sánchez González e Paula Josemaría, reduci da tre successi consecutivi e ancora una volta tra le favorite per il titolo.
La programmazione su Sky e NOW
Sky seguirà le fasi decisive del torneo con una copertura completa tra Sky Sport Mix, Sky Sport Max e Sky Sport 256.
Venerdì 8 maggio – Quarti di finale
- Dalle ore 19 su Sky Sport Mix
Telecronaca affidata a Emiliano Pozzoni, Gustavo Spector, Luis Ovando ed Emiliano Siciliani.
Sabato 9 maggio – Semifinali
- Dalle ore 19 su Sky Sport 256
- Dalle ore 20.30 su Sky Sport Max
Telecronache di Luis Ovando ed Emiliano Siciliani.
Domenica 10 maggio – Finali
- Finale femminile dalle ore 21 su Sky Sport Mix
- Finale maschile dalle ore 23 su Sky Sport Mix
A raccontare le finali saranno Giuseppe Di Giovanni e Gustavo Spector.