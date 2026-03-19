Premier Padel 2026, il Cancún P2 in diretta su Sky e NOW: quarti, semifinali e finali dal 20 al 22 marzo

Il circuito fa tappa in Messico al Rafa Nadal Tennis Center di Costa Mujeres: domenica notte le finali femminile e maschile in diretta su Sky Sport Max

Il Premier Padel 2026 si sposta in Messico. Da venerdì 20 a domenica 22 marzo, il Rafa Nadal Tennis Center di Costa Mujeres, a Cancún, ospita il Cancún P2, terza tappa del circuito internazionale trasmessa in diretta su Sky e in streaming su NOW. In campo i migliori giocatori e le migliori giocatrici del panorama mondiale del padel.

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Il programma su Sky

Venerdì 20 marzo si parte dai quarti di finale: dalle 22.45 alle 5 su Sky Sport Max, con le telecronache di Ettore Mazzara e Nicolò Cotto. Sabato 21 marzo spazio alle semifinali, sempre su Sky Sport Max dalle 22 alle 5, con le voci di Emiliano Pozzoni, Mauricio Algarra, Giuseppe Di Giovanni e Gustavo Spector.

Il gran finale è domenica 22 marzo: la finale femminile andrà in scena dalle 23 su Sky Sport Max, mentre la finale maschile prenderà il via dall’1 su Sky Sport Uno e Sky Sport Max, con le telecronache di Giuseppe Di Giovanni e Nicolò Cotto.

Il calendario completo

Venerdì 20 marzo — Quarti di finale, dalle 22.45 alle 5 su Sky Sport Max Sabato 21 marzo — Semifinali, dalle 22 alle 5 su Sky Sport Max Domenica 22 marzo — Finale femminile dalle 23 su Sky Sport Max / Finale maschile dall’1 su Sky Sport Uno e Sky Sport Max