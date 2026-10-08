Padel in tv, Germania P2 e Milano P1 su Sky e NOW: programma e orari dal 9 al 18 ottobre

Doppio appuntamento con il Premier Padel: da venerdì 9 a domenica 11 ottobre il Germania P2, poi da lunedì 12 riflettori sull’Allianz Cloud per il Milano P1. Diretta su Sky Sport e streaming su NOW.

Il grande padel torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con due appuntamenti consecutivi del circuito Premier Padel. Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre spazio al Germania P2, mentre da lunedì 12 a domenica 18 ottobre sarà la volta del Milano P1 all’Allianz Cloud.

Due settimane concentrate in dieci giorni, con il torneo tedesco che rappresenta l’ultimo appuntamento della categoria P2 prima delle Finals e la successiva tappa italiana seguita integralmente da Sky Sport Tennis.

Germania P2, quarti da venerdì 9 ottobre

Il primo appuntamento sarà al Castello Düsseldorf, dove i protagonisti del circuito internazionale si sfideranno nel Germania P2 Premier Padel.

Si parte venerdì 9 ottobre con i quarti di finale, dalle ore 10 su Sky Sport Mix e dalle 16 anche su Sky Sport Tennis. Sabato 10 spazio alle semifinali dalle 14 su Sky Sport Mix, con collegamento dalle 16 anche su Sky Sport Tennis.

Domenica 11 ottobre l’atto conclusivo: alle 14 la finale femminile su Sky Sport Mix e alle 16 la finale maschile su Sky Sport Mix e Sky Sport Tennis.

Le telecronache saranno affidate ad Alessandro Lupi, Stefano De Grandis, Stefano Palmieri, Emiliano Pozzoni, Emiliano Siciliani, Giuseppe Di Giovanni, Luis Ovando, Mauricio Algarra e Gustavo Spector.

Milano P1, dal 12 ottobre l’appuntamento italiano

Terminato il torneo tedesco, il circuito si sposterà subito in Italia per il Milano P1 Premier Padel, in programma dal 12 al 18 ottobre all’Allianz Cloud.

Tra gli italiani annunciati ci saranno Giulia Dal Pozzo nel tabellone femminile e Flavio Abbate in quello maschile.

Il torneo sarà trasmesso integralmente su Sky Sport Tennis. Dal 12 al 15 ottobre sarà possibile seguire ogni giorno la sessione serale a partire dalle 17. Venerdì 16 ottobre saranno in programma i quarti di finale, con sessioni dalle 9 e dalle 18, mentre sabato 17 le semifinali scatteranno dalle 15.45.

Domenica 18 ottobre sarà dedicata alle finali, con la conclusione dei tabelloni femminile e maschile nel pomeriggio.

Studio on site all’Allianz Cloud

Per il Milano P1 Sky predisporrà anche uno studio on site condotto da Alessandro Lupi, con analisi, commenti, interviste e collegamenti quotidiani su Sky Sport 24.

Le telecronache saranno affidate ad Alessandro Lupi, Emiliano Siciliani, Emiliano Pozzoni, Luis Ovando, Stefano De Grandis, Nicolò Cotto, Giuseppe Di Giovanni, Gustavo Spector, Mauricio Algarra, Dario Massara e Gianluigi Bagnulo.

Germania P2 Premier Padel: programma su Sky e NOW

Venerdì 9 ottobre

Dalle 10 – Quarti di finale, Sky Sport Mix

Dalle 16 – Quarti di finale, anche su Sky Sport Tennis

Sabato 10 ottobre

Dalle 14 – Semifinali, Sky Sport Mix

Dalle 16 – Semifinali, anche su Sky Sport Tennis

Domenica 11 ottobre

Ore 14 – Finale femminile, Sky Sport Mix

Ore 16 – Finale maschile, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

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Milano P1 Premier Padel: programma su Sky e NOW

Lunedì 12 ottobre

Dalle 17 – Prima giornata, Sky Sport Tennis

Martedì 13 ottobre

Dalle 17 – Seconda giornata, Sky Sport Tennis

Mercoledì 14 ottobre

Dalle 17 – Terza giornata, Sky Sport Tennis

Giovedì 15 ottobre

Dalle 17 – Quarta giornata, Sky Sport Tennis

Venerdì 16 ottobre

Dalle 9 e dalle 18 – Quarti di finale, Sky Sport Tennis

Sabato 17 ottobre

Dalle 15.45 – Semifinali, Sky Sport Tennis

Domenica 18 ottobre

Ore 16 – Finale femminile

Ore 17 – Finale maschile

Sky Sport Tennis

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