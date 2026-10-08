Calcio in tv su Sky e NOW dal 9 al 12 ottobre: Napoli-Frosinone e Liverpool-Manchester City, tutto il programma

Weekend ricchissimo tra Serie A, Serie C, Premier League, Bundesliga e 2. Bundesliga. Sabato sera Napoli-Frosinone, domenica il big match Liverpool-Manchester City. Tutte le partite saranno disponibili su Sky e in streaming su NOW.

Un lungo weekend di calcio su Sky e in streaming su NOW, da venerdì 9 a lunedì 12 ottobre. In programma appuntamenti di Serie A, Serie C, Premier League, Bundesliga e 2. Bundesliga, con decine di partite distribuite nell’arco di quattro giorni.

Tra gli incontri di maggiore richiamo spiccano Napoli-Frosinone, sabato sera per la sesta giornata di Serie A, e Liverpool-Manchester City, big match della Premier League in programma domenica pomeriggio.

Serie A, Napoli-Frosinone sabato sera

Tre le partite della sesta giornata di Serie A trasmesse in co-esclusiva da Sky e NOW.

Sabato 10 ottobre

Ore 20.45 – Napoli-Frosinone

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Domenica 11 ottobre

Ore 18.00 – Sassuolo-Milan

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Lunedì 12 ottobre

Ore 20.45 – Torino-Udinese

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Premier League, domenica Liverpool-Manchester City

Otto gli incontri della sesta giornata di Premier League inseriti nella programmazione del weekend.

Sabato 10 ottobre

Ore 13.30 – Arsenal-Leeds, Sky Sport Calcio

Ore 16.00 – Chelsea-Bournemouth, Sky Sport Calcio

Ore 16.00 – Aston Villa-Brentford, Sky Sport 257

Ore 18.30 – Manchester United-Tottenham, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K

Domenica 11 ottobre

Ore 15.00 – Hull City-Everton, Sky Sport Calcio

Ore 15.00 – Crystal Palace-Nottingham Forest, Sky Sport 257

Ore 17.30 – Liverpool-Manchester City, Sky Sport Arena

Lunedì 12 ottobre

Ore 21.00 – Coventry-Newcastle, Sky Sport Arena

Bundesliga e 2. Bundesliga

Il calcio tedesco parte già venerdì sera con Borussia Dortmund-Werder Brema e prosegue per tutto il weekend.

Venerdì 9 ottobre

Ore 18.30 – Heidenheim-Kaiserslautern, 2. Bundesliga, Sky Sport Uno

Ore 20.30 – Borussia Dortmund-Werder Brema, Bundesliga, Sky Sport Calcio

Sabato 10 ottobre

Ore 15.30 – Augsburg-Bayern Monaco, Bundesliga, Sky Sport 258

Ore 18.30 – Lipsia-Eintracht Francoforte, Bundesliga, Sky Sport Calcio

Ore 20.30 – Norimberga-Wolfsburg, 2. Bundesliga, Sky Sport Max

Domenica 11 ottobre

Ore 15.30 – Colonia-Borussia Mönchengladbach, Bundesliga, Sky Sport 258

Ore 17.30 – Friburgo-Schalke 04, Bundesliga, Sky Sport 257

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Serie C, il programma di venerdì 9 ottobre

La nona giornata di Serie C Sky Wifi si apre venerdì sera.

Ore 20.30 – Union Brescia-Pro Vercelli, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Serie C, le partite di sabato 10 ottobre

Ore 14.30

Bari-Giugliano, Sky Sport 251

Savoia-Inter U23, Sky Sport 252

Casertana-Monopoli, Sky Sport 253

Crotone-Audace Cerignola, Sky Sport 254

Vis Pesaro-Grosseto, Sky Sport 255

Pergolettese-Carpi, Sky Sport 256

Ore 17.30

Novara-Cittadella, Sky Sport Max e Sky Sport 251

Arzignano Valchiampo-Juventus Next Gen, Sky Sport 252

Pineto-Reggiana, Sky Sport 253

Ostiamare-Pianese, Sky Sport 254

Lumezzane-Albinoleffe, Sky Sport 255

Desenzano-Dolomiti Bellunesi, Sky Sport 256

Ore 20.30

Spezia-Gubbio, Sky Sport Arena e Sky Sport 252

Serie C, le partite di domenica 11 ottobre

Ore 12.30

Altamura-Catania, Sky Sport Calcio e Sky Sport 252

Torres-Atalanta U23, Sky Sport 257

Ore 14.30

Foggia-Potenza, Sky Sport 251

Ravenna-Campobasso, Sky Sport 253

Scafatese-Sorrento, Sky Sport 254

Sambenedettese-Latina, Sky Sport 255

Renate-Giana Erminio, Sky Sport 256

Ore 15.00

Casarano-Salernitana, Sky Sport 252

Ore 17.30

Forlì-Livorno, Sky Sport Max e Sky Sport 252

Perugia-Vado, Sky Sport 253

Lecco-Alcione Milano, Sky Sport 254

Treviso-Ospitaletto Franciacorta, Sky Sport 255

Trento-Folgore Caratese, Sky Sport 256

Serie C, il programma di lunedì 12 ottobre

Ore 20.30

Pescara-Guidonia Montecelio, Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Barletta-Cavese, Sky Sport Max e Sky Sport 253

AZ Picerno-Cosenza, Sky Sport Mix e Sky Sport 254

Gli studi di Sky Sport e lo speciale su Gianluca Vialli

La copertura sarà accompagnata dagli studi pre e postpartita. Per la Serie A sono previsti, tra gli altri, Friday Night, La Casa dello Sport, Sky Saturday Night, Sunday Football, Campo Aperto Domenica, Sky Calcio Club e L’Originale.

Per il calcio internazionale spazio invece a La Casa dello Sport Internazionale, oltre agli aggiornamenti di Sky Sport 24, SkySport.it e dei canali social ufficiali.

Venerdì 9 ottobre andrà inoltre in onda su Sky Sport Uno, alle 15.15, 18.00 e 23.15, “90-10: Vialli, il primo italiano di Stamford Bridge”, nuovo episodio del videopodcast curato e condotto da Stefano Borghi dedicato all’avventura di Gianluca Vialli al Chelsea. Il contenuto sarà disponibile anche on demand.